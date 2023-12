Las redes sociales están agradecidas con Victoria Beckham por publicar el vídeo más "hot" de David

A Victoria Beckham le gusta presumir de marido. Y cómo no hacerlo, siendo este el mismísimo David Beckham, el hombre más guapo del mundo, según varias publicaciones. El exfutbolista, de 48 años, no solo goza de una herencia genética envidiable, sino que también cuida de su cuerpo de forma constante, lo que le hace tener un físico que muchos chicos de 20 podrían envidiar. Cuando pisa un photocall vestido con trajes de etiqueta, camisa y corbata, el propietario del Inter de Miami hace sombra a cualquier otro hombre presente en la sala (a no ser que comparta evento con Brad Pitt).

Por todo esto, Victoria se pasa el día con el móvil en la mano preparada para cazarlo en sus momentos más "hot" y poderlos compartir con sus 32 millones de seguidores. Porque compartir es vivir, dicen.

El vídeo viral a vísperas de las Navidades

La última muestra de generosidad de la ex-Spice Girl ha llegado esta semana previa a la Navidad. Victoria ha publicado en su Instagram un vídeo de David Beckham entrenando en el gimnasio, en el que aparece haciendo flexiones combinadas con una postura similar al "perro boca abajo" de yoga. Ella, con un toque de picardía, no se limita a grabarlo en la distancia y se acerca con la cámara a su trasero para que todos sus fans puedan observar el buen estado de forma en el que está el exfutbolista inglés. "Entrenamiento matutino con esta máquina de amor", ha apuntado en el texto.

Como era de esperar, la publicación se ha viralizado y en menos de un día ya ha recibido casi medio millón de likes. Aunque lo mejor es pararse a leer los comentarios que le han ido dejando en la publicación; la mayoría son de agradecimiento por mostrar a su marido en su faceta más "sexy".

"Me siento culpable viendo esto en la cuenta de trabajo", ha escrito el encargado de las redes sociales de un famoso canal de televisión dedicado a la música. "Victoria, haces mucho por nosotros", ha bromeado la creadora de contenido, Tefi Pessoa. "El universo está muy orgulloso de ti por todo tu aporte con la humanidad, mucho amor", le ha escrito también otra influencer. Y así infinitas de comentarios parecidos, incluso algunos señalando que "Victoria nos hace creer en el milagro de la Navidad una vez más".

Otras veces en las que Victoria ha fardado de marido

Por suerte para todos, esta no es la primera vez que Victoria comparte un contenido en el que David Beckham sale marcando músculo. Sin ir más lejos, hace 4 días posteó una imagen en el que su marido aparecía en calzoncillos arreglando el televisor. "El electricista vino a arreglar la televisión... ¡De nada!", escribió con humor ella.

E, igual que ha ocurrido esta vez, los comentarios de sus seguidores no defraudaron. "Todos hicimos zoom, ¿verdad?", "Un regalo de Navidad para todo el mundo", "¡Esto sí que es mujeres apoyando a las mujeres! ¡Gracias por compartir!", son algunos de los mensajes que se pueden leer.