Eugenia Martínez de Irujo confirma que su hermano Cayetano está "mejor" y asegura que se verán en Navidad

Este martes, tras salir a la luz que tenía problemas de salud, Cayetano Martínez de Irujo concedía una entrevista a la revista ¡Hola! donde contaba qué le había sucedido.

Semanas antes de su boda con Bárbara Mirjan—celebrada el pasado 4 de noviembre en Sevilla, tras diez años de relación— el jinete pasó por quirófano para someterse a una sencilla intervención de hernia discal. Sin embargo, semanas después comenzó a sentir fuertes dolores de espalda a consecuencia de una infección. Problemas de salud que le han obligado a posponer su luna de miel.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

Pese a este bache, en una etapa en la que debería estar disfrutando de su reciente matrimonio, Cayetano cuenta con el apoyo de su familia.

Su hermana, Eugenia Martínez de Irujo, reapareció este lunes ante los medios en la gala de los SpainTravelAwards, celebrada en el Teatro Albéniz de Madrid, días después de celebrar en Málaga su 57 cumpleaños por todo lo alto. Acompañada por su marido, Narcís Rebollo, la duquesa de Montoro posó para los medios. Tras posar en el photocall, dedicó unos minutos a la prensa.

Narcís Rebollo uy Eugenia Martínez de Irujo, en un photocall | Gtres

Aunque sus declaraciones fueron escuetas, Eugenia confirmó que su hermano Cayetano se encuentra mejor y que, a pesar de haber estado un tiempo distanciados, ya las pasadas navidades los hermanos acercaron posturas y mostraron en redes cómo pasaron la Navidad juntos, parece que este año van a volver a juntarse.

Un acercamiento por parte de los hermanos que ya quedó reflejado en las declaraciones que hizo Eugenia después de la boda de Cayetano y Bárbara, un enlace en el que aseguró habérselo pasado de maravilla y del que destacó el "buen rollo" que había.