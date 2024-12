Raquel Perera, al ser preguntada por Candela Márquez, la nueva novia de su ex, Alejandro Sanz: "Es guapísima"

La relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez está más que afianzada. Y la ex del cantante, Raquel Perera, solo tiene buenas palabras para ambos. Así lo ha demostrado una vez más para los micrófonos de Europa Press, esta vez en el partido solidario organizado por Ana Obregón para la Fundación Aless Lequio.

La psicóloga, a finales del pasado mes de noviembre, ya dejó claro públicamente que se alegraba por la felicidad del padre de sus hijos y, sobre todo, que siempre le desearía lo mejor. Y de nuevo delante de las cámaras, lo ha querido sentenciar: "Yo me alegro muchísimo por él".

Pero no solo eso, pues además, Raquel no ha dudado en elogiar a la nueva pareja del cantante, dejando claro que entre ellos no hay malos rollos, solo una buena sintonía por la familia que han formado y así seguirá siendo. "Es guapísima", ha dicho de Candela Márquez. Y, con una sonrisa y derrochando tranquilidad, ha vuelto a demostrar que la felicidad de la gente a la que quiere es primordial.

Raquel Perera en el partido benéfico de la Fundación Aless Lequio | Gtres

En esta nueva reaparición pública, Raquel no ha dudado en pronunciarse sobre la dura pérdida de Ana Obregón, que durante este 2024 ha hecho todo lo posible por honrar la memoria de su hijo y seguir su legado, tanto con su libro como con su propia fundación. "Yo creo que lo peor que te puede pasar en la vida es perder a un hijo. Dicen que es uno de los lutos más inmensos que hay", ha expresado la psicóloga, mostrando solidaridad en este evento que ha reunido a muchos rostros conocidos de nuestro país.

Ana Obregón en el partido solidario Artistas Contra Famosos | Gtres

De lo que sí que no ha querido pronunciarse ha sido de su vida sentimental. Ahora que se conoce la nueva ilusión de Alejandro Sanz, todo el mundo se pregunta si Raquel Perera está abierta al amor. Parece que, de momento, su deseo para 2025 es que todo siga igual: "Yo me quiero quedar como estoy porque tengo a casi toda la gente que está a mi alrededor, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, les tengo sanos, les tengo bien. Yo también me encuentro bien, así que básicamente quedarme como estoy y seguir logrando todo lo que me proponga".