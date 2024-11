Primeras palabras de Raquel Perera sobre la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez

La relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez va viento en popa e incluso la actriz ya conoce a Manuela, la hija mayor del cantante, ya que el músico y la actriz posaron junto a Manuela en la alfombra roja de la Gala Persona del Año.

Alejandro Sanz, Candela Márquez y la hija mayor del cantante, Manuela | Gtres

Y es que parece que su relación avanza a muy buen ritmo y son muchas las personas que se alegran por el artista, como es el caso de Mónica Cruz, con quien hubo rumores de relación en 2023, o Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz y madre de sus dos hijos.

Ambos han presumido siempre de mantener una buena relación de amistad y ahora la escritora ha hablado por primera vez sobre el nuevo noviazgo del cantante. "Hombre, pues claro, me imagino que todo el mundo celebra el amor, ¿no? Así que yo me alegro mucho de que él, personalmente, esté bien, que es lo que más me importa", dice Raquel Perera ante las cámaras de Europa Press en la alfombra roja de Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.

Raquel Perera y Alejandro Sanz en 2015 | Gtres

"Sí, bueno, no sé, es lo que siento, la verdad. O sea, le deseo lo mejor y siempre que él esté bien, yo voy a estar bien por mí, por mis hijos y porque realmente me gusta que la gente esté bien y esté feliz. Y más si es gente que quiero, claro", confiesa.

Además, también ha tenido unas bonitas palabras para Candela: "Es muy linda, es muy guapa y, bueno, como digo, ¿sabes? Si le hace feliz, para mí, está perfecta"