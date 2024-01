Raquel Arias confiesa que a Gabriela Guillén "se le cae la baba" con el bebé que tiene junto a Bertín Osborne

El pasado 31 de diciembre, Gabriela Guillén dio la bienvenida al hijo que esperaba junto a Bertín Osborne. Ahora, mientras la empresaria se recupera en su hogar, su círculo más cercano se está acercando a verla y a conocer al pequeño del que todo el mundo habla.

En esta ocasión, ha sido su íntima amiga Raquel Arias la que ha acudido hasta su domicilio para llevarle un regalo al bebé y visitar a su amiga, dando la última hora sobre su estado de salud a las cámaras de Europa Press: "Es la primera vez que vengo".

Gabriela Guillén | Gtres

Antes de entrar en su casa, Raquel ha comunicado su deseo de que su amiga "se recupere lo antes posible", deseando al pequeño "que sea muy feliz" y subrayando que Gabriela lo va a cuidar muy bien. Tras varias horas junto a ella, Arias ha abandonado el domicilio volviendo a atender a las cámaras y confesando cómo ha visto a su amiga.

"La he visto muy contenta y con eso me quedo. Está bien, recuperándose. Decir que ella está feliz, encantada y se le cae la baba con su bebé", ha sentenciado. Unas declaraciones con las que ha dejado claro que la última entrevista de Bertín Osborne para las páginas de ¡Hola! no ha logrado empañar la felicidad de Gaby, que está viviendo una nueva experiencia tras convertirse en mamá. "Ella solo va a estar centrada en su bebé, que es lo que quiere. Está contenta y feliz, no va a hacer nada", ha esclarecido tras los rumores de que Gabriela podría dar una exclusiva para romper su silencio.

Bertin Osborne en un evento en Ubrique | Gtres

Además, mientras el cantante se ha alejado del foco mediático y está atravesando el covid -como así ha contado el hijo de Paco Arévalo tras la sonada ausencia de Bertín en el funeral del cómico-, Raquel ha desvelado a quién podría parecerse el primer hijo en común de su amiga y el presentador: "Se tiene que parecer a Gabriela sí o sí".