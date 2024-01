Chabeli Navarro reacciona destrozada al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "Estoy mal"

Gabriela Guillén ya ha dado a luz al hijo que espera junto a Bertín Osborne. Y, como era de esperar, se ha desatado un huracán mediático en el que la recién mamá ha mantenido el silencio mientras el presentador ha hablado por primera vez de la situación. Por su parte, Chabeli Navarro también ha reaccionado, emocionándose frente a las cámaras de Europa Press.

Cabe recordar que Chabeli tuvo una estrecha relación con el cantante, asegurando en los últimos meses que también se quedó embarazada de él y que finalmente optó por abortar. Con emoción y visiblemente afectada por la noticia, ha asegurado no saber nada de Gabriela: "No he hablado nunca con ella y no he hablado ahora, me enteré ayer cuando estaba con mi hija".

Chabeli Navarro atendiendo a la prensa | Gtres

Lo que sí ha desvelado es que no quiere hablar del tema: "Estoy mal, no quiero ponerme a llorar". Y es que, esta situación ha hecho que se remueva todo lo que vivió en el pasado con el artista, un relato que ella misma ha contado públicamente y por el que se podría enfrentar a una demanda por parte de Osborne: "Si quiere poner una demanda que la ponga, hay muchas cosas detrás, ya lo dije. No pone una demanda porque mira por él mismo como siempre, no por mí".

Bertin Osborne en un evento en Ubrique | Gtres

Además, Chabeli ha subrayado que no entiende las declaraciones que ha dado para ¡Hola!, cuando dice que no ejercerá de padre, pero le ayudará económicamente: "Él siempre con el dinero, quiere comprar felicidad con dinero, comprar todo por dinero, lamentable que ese niño sepa quién es su padre y diga que no quiere ejercer de padre".

Gabriela Guillén | Europa Press

Para finalizar, Chabeli ha pedido que asuma las consecuencias de sus actos, además de argumentar lo mal que le parecen sus últimas declaraciones y la pena que siente por Gabriela: "Pero bueno, para tener un padre así mejor que se aparte".