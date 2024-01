El motivo por el que Bertín Osborne no ha acudido al último adiós de Paco Arévalo

Han sido muchos los rostros conocidos que se han desplazado hasta el tanatorio para dar un último adiós a Paco Arévalo, que fallecía este miércoles a los 76 años de edad. Muchos rostros conocidos menos el de Bertín Osborne, a quien se esperaba debido a la relación de amistad que mantenía con el cómico y que no ha aparecido por allí.

Ha sido el hijo del fallecido, Paco, quien ha desvelado el motivo de esta sonada ausencia para los micrófonos de Europa Press, subrayando que había podido hablar con el cantante por teléfono y mostrando la gran unión casi familiar que siempre han mantenido: "He hablado con él, está con Covid, en seis o siete días, cuando se encuentre bien, viene a mi casa para estar unos días con Nuria y conmigo".

El hijo de Paco Arévalo en el último adiós a su padre | Gtres

En cuanto a la relación que mantienen a día de hoy con el presentador, Paco ha sido completamente sincero: "Bertín es como de la familia, amigo de siempre de mi padre, yo lo tengo como mi tío, a mí me llama sobrino".

Paco Arévalo y Bertín Osborne, juntos en un escenario | Gtres

Sin poder esconder el dolor por la pérdida de su padre, Paco también ha explicado ante las cámaras por qué Malena Gracia, exmujer de su padre, no ha sido bien recibida en su último adiós: "Hace cuatro o cinco días lo puso verde en televisión. Pero ya te digo que aquí no se la ha tratado mal, ya te digo que la ha atendido mi prima, que es una persona súper educada, y muy amablemente le ha dicho lo que tenía que decirle, pero ella ha venido aquí a montar el show que es lo que le gusta hacer y siempre hace".

Malena Gracia en el último adiós a Paco Arévalo | Gtres

Insistiendo en que la televisiva Malena no tenía ningún tipo de relación con su padre, Paco ha asegurado que la familia no tiene nada de cariño hacia ella: "Malena Gracia es una persona que aquí no tendría que haber venido. Malena Gracia no ha hablado muy bien en televisión, vosotros lo habréis visto, ella ha venido aquí a montar su espectáculo, se ha esperado a que todo el mundo e fuera de aquí para bajar ella sola y hacer lo que siempre hace, es gente que a mí no me va".