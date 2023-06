Rafa Nadal, muy relajado y volcado en su faceta como padre asegura que "sí" cambia pañales

Recuperándose de su lesión y con la mente puesta en su regreso a las pistas en 2024 para poner el broche de oro a su carrera deportiva, Rafa Nadal ha reaparecido en la fiesta de inauguración de su nuevo proyecto empresarial, fruto de su alianza con Meliá Hotels International, el hotel Zel Mallorca.

Un evento con claro sabor mediterráneo en el que pudimos ver a numerosos rostros conocidos como Esther Doña, Raquel Sánchez Silva, Pedja Mijatovic, Violeta Sánchez, a la que relacionan con Miguel Bernardeau, Sofía Ellar o Carlos Baute, y en el que el tenista ejerció de perfecto anfitrión.

Rafa Nadal y Gabriel Escarrer en la inauguración del hotel Zel en Mallorca | GTRES

"Nuestro objetivo es exportar al mundo este concepto. Soy un enamorado del Mediterráneo y que el primer hotel sea en Mallorca tiene todo el sentido del mundo. A nivel romántico debe ser un botón de muestra para todo lo que está por venir y que de cara al futuro podamos inaugurar muchos más, pero a día de hoy muy contentos de este primero y esperamos que os guste a todos", ha asegurado un Rafa muy sonriente.

Poco después atendía a los medios de comunicación y, más cercano y sincero que nunca, ha reconocido que está en un gran momento y no ha dudado en confesar qué es para él el cielo: "Para mí es básicamente salud, familia, amigos y ya está, después los demás son cosas que los demás se pueden adaptar a ellas y no digo salud porque me hayan operado ahora, salud general que las lesiones...".

Rafa Nadal | GTRES

"Estoy feliz, en Mallorca, en verano inaugurando un proyecto nuevo con una compañía como Meliá, y aunque me gustaría estar preparándome para Wimblendon, las circunstancias de la vida te llevan a lo que te llevan y ahora mismo cada uno se tiene que adaptar a lo que sucede en cada momento y estar preparado, pero estoy feliz", ha explicado con una sonrisa.

Una ocasión de oro en la que hemos aprovechado para preguntar a Rafa por cómo lleva la paternidad, su primer hijo con Xisca Perelló, que se llama como él, nació el pasado octubre, y en la que, a pesar de que siempre ha intentado mantener su privacidad en un discreto segundo plano, ha contado que el pequeño está "bien" y que "también" cambia pañales.