¿Quién es Yassine Cheuko? El guardaspaldas de Messi que cobra 3 millones de euros

El fútbol, o como allí le llaman soccer, está de enhorabuena en Estados Unidos después del éxito que está teniendo gracias a la llegada de Leo Messi al Inter de Miami. Rápidamente, se ha convertido en el nuevo ídolo del deporte americano e incluso, ya ha logrado levantar su primer título – el primero de la historia del club – en tan solo unos meses de estancia en Florida. Sin embargo, la locura generada también ha provocado algunas consecuencias.

Sin ir más lejos, la euforia por el futbolista argentino ha provocado una difícil situación que ha obligado al propio Leo Messi y a la franquicia de la Major League Soccer (MLS) a apelar a un guardaespaldas personal. Y seguramente ya lo hayas visto, incluso inconscientemente, ya que es imposible ver al jugador de fútbol sin Yassine Cheuko, quien se ha convertido en su sombra. Corre junto a él en la banda de los estadios, controla los aficionados y revisa previamente aquellos locales donde, más tarde, la familia Messi visitará.

Sin embargo, apenas tenemos información sobre esta imponente figura que no se separa del campeón del mundo. Por este motivo, desde NovaMás nos hemos preguntado, ¿quién es Yassine Cheuko?

La sombra de Leo Messi

Un hombre de un físico impactante, experto en boxeo y artes marciales y la cabeza principal del equipo de seguridad que vela por Leo Messi y toda su familia, con especial atención a Antonela Rocuzzo, Mateo, Thiago y Ciro. Para lograr que la estrella de deporte rey pueda hacer una vida normal en el país americano, cuenta con un staff que involucra a más de 50 profesionales del sector de la seguridad.

Sin embargo, la cara visible es Yassine Cheuko. "El hombre fuerte no es un buen luchador o un buen boxeador. El hombre fuerte es solo aquel capaz de controlarse cuando está furioso", puede ser la frase que más le defina, la cual se puede encontrar en la descripción de su perfil de Instagram. Desde que la llegada de Leo Messi, no solo ha revalorizado la MLS, también al propio Cheuko, quien ha pasado de tener 20.000 seguidores a sumar casi 200.000.

Algunas informaciones no contrastadas

No obstante, los medios de comunicación, sobre todo los estadounidenses, están compartiendo algunas informaciones no contrastadas e incluso falsas. La primera, que se trata de un "ex Navy Seal con experiencia en Afganistán e Irak". Un dato que el periódico inglés The Daily Mail ya ha desmentido, pero no se trata de la única noticia de la vida de Yassine Cheuko que no es cierta.

Otro dato no contrastado que ha corrido como la pólvora por los medios de comunicación es que el guardaespaldas cobra 3 millones de dólares al año, uno 250.000 dólares al mes. Sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada, aunque tampoco ni Leo Messi ni el Inter de Miami han salido a desmentirla.