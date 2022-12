El emotivo mensaje del hijo mayor de Messi que ha emocionado a todos antes de la Final del Mundial

La cuenta atrás para la Final del Mundial de Qatar 2022 ya ha empezado y las apuestas están echadas: ¿Argentina o Francia? Medio mundo está dividido.

Los seguidores de Messi rezan porque el futbolista consiga elevar a su país hasta la cima, pues sería el colofón perfecto para la carrera del astro del balón.

La expectación es tal que en los últimos días se ha viralizado una canción para apoyar a la selección argentina. Se llama 'Muchachos' y se ha convertido en todo un himno para la selección, pues ha sido creada para Messi y que así gane el tercer Mundial del país.

La canción ha llegado a todos los rincones y no hay futbolero que no se la conozca, y si no que le pregunten al pequeño Thiago.

El hijo mayor de Messi es todo un fan de su padre y de su selección, y también se conoce la canción. Así, ha sido este sábado cuando Antonela Roccuzo, la otra mitad de Messi y la madre de sus tres hijos, ha compartido las tiernas palabras del pequeño de 10 años.

En la historia de Instagram se ve una página de un cuaderno con la bandera de Argentina coloreada al fondo y se lee un mensaje que ha emocionado a todos los seguidores del astro del balón.

"Muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial", se lee entre las líneas de la carta escrita de su puño y letra.

Y es que el pequeño Thiago ha escrito la canción en honor a su padre para apoyarlo en un momento tan especial. Este gesto ha sido aplaudido por todos los seguidores del argentino: "Con una mano en el corazón", "Pongámonos de pie", "Me lo imagino cantando 'la volvió a ganar papá' con todo el derecho", "Falta poquito, Lionel, falta poco".

Sea como fuere, tanto la afición argentina como la familia de Leo Messi le apoyan en esta última jornada en Qatar y ya solo queda esperar el resultado final.