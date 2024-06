¿Quién es Marta Sierra? La influencer que se casa este fin de semana con Tom Peuteman

De un día para otro, una foto en Instagram "comiéndose" un arcoíris se hace viral y, de repente, el número de seguidores empieza a subir hasta llegar a más de 1,4 millones. Este es el inicio de la historia de Marta Sierra (@marta__sierra) como una de las influencers de moda más reconocidas de las redes sociales.

Esta semana es muy especial para ella y para su pareja, Tom Peuteman, ya que el sábado, 15 de junio, se casan. Antes de entrar en detalles de la boda, vamos a hacer un repaso del perfil de Marta, de cómo se conocieron con Tom y cómo ha llegado a ser una de las creadoras de contenido españolas más seguidas.

Todo comenzó en Mallorca

Marta y Tom se conocieron hace doce años en Mallorca, donde los dos estaban de viaje con sus respectivos amigos. Ella estaba celebrando que había acabado el bachillerato y él ya estaba estudiado primero de Derecho en Bélgica, su país natal. En declaraciones a la revista Telva, Marta explica que mantuvieron una relación a distancia, ya que ella estaba estudiando Biotecnología en Barcelona y él continuando su carrera en su país. Al acabar los estudios se encontraron para seguir juntos su relación. Fue entonces cuando decidieron hacer un cambio y centrarse en algo más creativo, que resultó de unir su pasión por la moda con la fotografía.

Sobre la foto del arcoíris, Marta cuenta en el citado medio que en aquel momento "todavía éramos torpes" y las cosas "no nos salían bien". Se encontraban de viaje a Positano (en la costa Amalfitana del sur de Italia) donde un día les pilló mal tiempo: "Ese día me acuerdo que diluvió, todo nos había salido al revés y volvíamos en coche al hotel cuando me giré y vi el arcoíris más bonito de mi vida, de lado a lado". Y partir de aquí, todo fue hacia arriba.

La revista Forbes la eligió Mejor influencer de moda en España y ha recibido el premio a Mejor influencer de moda del año de los Premios HOY Magazine y dos Premios Ídolo a Mejor creadora de moda. Además, fue la primera influencer que Zara contrató "para realizar un vídeo para su web y redes sociales, era la primera vez que delegaban la creatividad y la ejecución en alguien externo", revela Marta en Telva.

Así es Marta Sierra

Tiene 30 años, desde pequeña siempre le ha gustado la moda y asegura que le inspira "el cine antiguo, el archivo gráfico de mujeres glamurosas de los 60".

Su feed de Instagram se diferencia del de otras influencers por sus vídeos cortos (reels) con transiciones que la llevan de un lado para otro, con vestidos diferentes, en tan solo un segundo, y con sentido del humor. Se la puede ver recorriendo calles de Barcelona, su ciudad natal, pasando por París o disfrutando de playas paradisiacas.

En la citada revista, Marta confiesa que pueden estar hasta 12 horas al día grabando para "acumular ideas, para, al menos un mes". A esto se suma el esfuerzo de edición y de querer publicar cada día "para continuar con la comunidad".

La pedida de mano y la boda

Marta y Tom se casarán en Barcelona este 15 de junio. La pedida de mano fue en París, en uno de sus lugares favoritos, confiesa Marta en la revista ¡Hola! Es la boda que ha soñado siempre y que el vestido que siempre ha querido se ha hecho realidad gracias al diseño de Rosa Clará. Respecto a los complementos, llevará joyas diseñadas por Joyería Grau.