¿Qué ha pasado con Tipi Tent? María Pombo responde a la polémica: "No nos enterábamos de muchas cosas"

Según ha publicado Semana, la firma de moda Tipi Tent, conocida por haber sido creada por María y Marta Pombo, acumula una deuda de más de 17.500 euros con Logfret España, una empresa de logística responsable del transporte de las prendas desde Asia.

En declaraciones a la agencia GTRES, María Pombo ha aclarado que se enteró de las deudas de Tipi Tent al mismo tiempo que la prensa, ya que tanto ella como su hermana Marta están completamente desvinculadas de la empresa desde julio de 2024. "Sentimos que era el momento de evolucionar y poner punto y final a esta historia, que empezaba a ser un problema para nosotras", ha explicado, recordando que ambas fundaron la marca siendo muy jóvenes, con tan solo 18 y 20 años.

¿Por qué dejaron Tipi Tent las hermanas Pombo?

La desvinculación de Tipi Tent de las hermanas Pombo no solo estuvo motivada por la evolución de sus intereses profesionales, sino también por situaciones personales. Tras el divorcio de Marta Pombo y Luis Giménez, en 2019, la gestión conjunta de la marca se tornó complicada. "Las circunstancias de mi hermana han cambiado, y trabajar con su exmarido no era algo fácil. Ya no tenemos nada que ver con Tipi, solo el buen recuerdo y lo que nos ha aportado estos años", ha reconocido María.

Además, la empresaria ha dejado entrever que el manejo interno de Tipi Tent se había vuelto problemático: "No nos enterábamos de muchas cosas". Esto las llevó a tomar la decisión de apartarse del proyecto y enfocarse en nuevos retos, dejando Tipi Tent en manos de otros responsables.

Las deudas de Tipi Tent

Desde Logfret España aseguran a Semana que llevan meses intentando contactar con los responsables de la marca sin éxito. "Es imposible hablar con ellos. Nadie coge el teléfono", lamentan desde la empresa, que ya ha emprendido acciones legales para reclamar el pago de siete facturas pendientes.

Logfret detalla que su trabajo con Tipi Tent consistía en gestionar el transporte de las prendas desde Asia hasta España, un servicio que incluye el pago de aranceles y trámites aduaneros. Sin embargo, desde noviembre de 2023, la empresa de logística asegura no haber recibido ningún abono por estos servicios.

María Pombo busca soluciones

En su charla con GTRES, María ha asegurado que ella y su hermana "legalmente no tienen nada que ver" con la empresa, pero entienden que mediáticamente sigan siendo las personas de referencia, "para lo bueno y para lo malo, como en el matrimonio". Es por eso que María Pombo ha mostrado su disposición para ayudar a resolver la polémica: "Tenemos que ver cómo solucionar este tema para que no haya ningún tipo de afectado. Lo último que queremos es que haya alguien que no esté cobrando por su trabajo".

A pesar de desvincularse de las deudas de Tipi Tent, María ha defendido a su ex cuñado, asegurando que la gestión de una empresa de moda es muy complicada y él no habrá "dejado de pagar porque quiera hacer daño".