¿Por qué Ana Cristina Portillo no estuvo en el funeral del padre de Bertín Osborne?

Aunque la muerte de Enrique Ortiz, padre de Bertín Osborne, saltó a los medios de comunicación días después de que ocurriera (y por deseo expreso del fallecido), en estos días los familiares han ido hablando con la prensa para desvelar cómo están llevando este complicado momento.

Bertín Osborne en el aeropuerto de Madrid | Europa Press

Primero fueron Claudia y Eugenia, las hijas del presentador, las que confesaron que esta pérdida era "ley de vida". Y después fue el propio Bertín el que desveló que estaba siendo un duelo difícil, pero siempre arropado por la familia. Además, confesó que había sido una despedida con total discreción y en la intimidad, a la que acudió Fabiola Martínez, pero que tuvo otras muchas ausencias, como la de Ana Cristina Portillo.

Ahora, la diseñadora ha reaparecido en la última fiesta organizada por la firma Rabat y, atendiendo a los micrófonos de Europa Press, ha confesado cómo están llevando sus hermanas este duelo: "Bien, bueno a ver, obviamente esto ha sido un golpe, pero bueno, muy bien la verdad".

Ana Cristina Portillo en la fiesta de Rabat | Gtres

Pero ¿por qué ella no fue? Aunque no era su abuelo, sí que mantenía muy buena relación con la familia de Bertín Osborne. "Yo no he estado, yo estaba de viaje", ha confesado, aunque desvelando que sí ha podido hablar con sus hermanas y apoyarlas en la distancia. Eso sí, con "poca conversación" en unos días tan tristes.

A pesar de todo, Ana Cristina ha dejado claro que la vida sigue y que sus hermanas han continuado con sus agendas: "Como siempre, como siempre sin parar. Yo no sé qué nos pasa hoy en día a todos, que estamos todos el día… Vamos como acelerados".

Pero, unidos como siempre, han sabido compaginar sus ajetreadas vidas con la vida más familiar, sacando tiempo para pasar días juntos. "Justo antes estaba hablando del momento de la llegada a la boda, que estaban las tres esperando. Es verdad que se lo pedí a ellas para que me ayudasen para el vestido, pero lo que pensé es que qué suerte tener este apoyo aquí ahora tan importante". En las buenas y en las malas.