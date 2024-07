Fabiola Martínez asegura que no va a decir "absolutamente nada" de las pruebas de paternidad de Bertín Osborne

Continúa la polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. A pesar del comunicado que emitió el presentador reconociendo la paternidad del hijo de su expareja, parece que esta cuestión vuelve a estar en el centro mediático. Y es que, se ha rumoreado que el cantante se estaría negando a realizarse las pruebas pedidas por el juez y que certificarían si es o no el padre del bebé.

Gabriela Guillén, entrando en un hotel en Madrid | Europa Press

Una cuestión de la que ha preferido mantenerse al margen Fabiola Martínez, exmujer de Osborne. Hace unos meses, la colaboradora de televisión era preguntada por la situación que atravesaba el cantante, a lo que ella respondía que no tenía nada que opinar de ese "señor". Y, aunque lo hizo con una sonrisa en el rostro, sus declaraciones fueron muy comentadas, ya que fueron muchos los que las interpretaron de una forma negativa.

Nada más lejos de la realidad. Fabiola ha reaparecido en el concierto de Ricky Martin y, para los micrófonos de Europa Press, ha aclarado esas palabras y el tono con el que las dijo: "No, yo no lo dije en ese tono ni fue despectivo, en absoluto".

Asimismo, ha preferido esquivar toda pregunta relacionada con el cantante, volviendo a asegurar que no tiene intención de opinar sobre las pruebas de paternidad a las que se tiene que someter Bertín y a las que parece que se está negando a hacer: "No tengo nada que decir, no tengo absolutamente nada que decir". Parece que este culebrón no tiene fin.

Fabiola Martínez llegando al concierto de Ricky Martin | Europa Press

Y, feliz de acudir al concierto del artista con amigos, Fabiola ha bromeado sobre encontrar el amor en verano: "También hace falta calorcito"... Pero, lo cierto es que estos últimos meses ha dejado claro que no se cierra a nada, aunque por el momento no tenga ganas de entablar una nueva relación.