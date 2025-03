La promesa de Julia Janeiro a Jesulín de Ubrique en el Día del Padre: "Tú siempre has estado"

Este 19 de marzo, las redes sociales se han llenado de fotos preciosas para felicitar el Día del Padre. Algunos rostros más desconocidos y otros, muy muy conocidos en la esfera social. Como Jesulín de Ubrique, que ha recibido una tierna carta pública de su hija, Julia Janeiro.

La hija de María José Campanario ha rescatado una foto junto a su padre del año pasado, en la que ha aprovechado por darle las gracias por todo lo que le ha enseñado. "Gracias por ser el mejor padre del mundo, por darme tu amor, tu apoyo y tu confianza, por enseñarme a ser fuerte, a ser valiente y a no rendirme nunca".

Julia también ha destacado el apoyo que siempre ha recibido de su padre, aunque no siempre se lo diga. "Te amo más de lo que puedes imaginar y estoy muy agradecida de tenerte como padre", se ha sincerado frente a sus seguidores.

La felicitación de Julia Janeiro a Jesulín de Ubrique por el Día del Padre | Instagram @julsjaneiro

Abriendo su corazón como nunca, la hermana de Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban, le ha prometido no fallarle nunca "como hija" y esforzarse para no decepcionarle. "Cada día intento ser una mejor persona, no solo por mí misma, sino también por ti, porque sé lo importante que es para ti vernos crecer, evolucionar y ser felices", ha explicado.

Una emotiva felicitación por el Día del Padre, "un pequeño reflejo" de lo importante que su padre en su vida, en el que también ha destacado que tendrá siempre su apoyo en todo: "Tal como tú siempre has estado para nosotros".

La felicitación de Julia Janeiro a Jesulín de Ubrique por el Día del Padre | Instagram @julsjaneiro

Y, para terminar, Julia ha restado significado a la distancia: "En mi corazón siempre estarás presente y siempre te llevaré conmigo en todo lo que haga".