Cosméticos para regalar el Día del Padre: esta es la rutina que deben seguir los hombres

Si tu padre aún no tiene ni idea de lo que es un sérum, no te preocupes: estás a punto de introducirlo a un mundo que, aunque él no lo sepa, le va a gustar más de lo que imagina. Porque sí, ellos también quieren verse bien. Solo necesitan que alguien les diga cómo empezar.

Para descubrir cómo debería ser una rutina facial masculina práctica y efectiva, desde NovaMás hemos hablado con Alba Trujillo López, Global Training Technician de mesoestetic, una firma de referencia mundial en el sector de la cosmética médica y la medicina estética que conoce de primera mano cómo cambia la piel masculina… y lo que necesita para mejorar.

Según nos explican, "cada vez son más los hombres que se preocupan por su aspecto y bienestar, apostando por productos de calidad adaptados a sus necesidades", aunque todavía queda camino por recorrer: "muchos aún no son plenamente conscientes de la importancia de una rutina diaria de cuidado".

Hombre aplicándose cosméticos | Freepik

¿Por qué es diferente la piel de los hombres?

La piel masculina tiene sus propias reglas: es más gruesa, con mayor producción de grasa, y pierde colágeno antes que la femenina. ¿Resultado? Más brillos, más tendencia a imperfecciones… y signos de envejecimiento que llegan antes de lo esperado.

"El impacto del afeitado también debilita la barrera cutánea, generando irritación, sequedad o sensibilidad", señala Trujillo López. Por eso, una rutina bien planteada no solo mejora su aspecto, sino que protege la piel frente al desgaste diario. La clave está en texturas ligeras, fórmulas de rápida absorción y pasos fáciles de seguir.

La rutina facial perfecta para él, paso a paso

1. Limpieza diaria

Eliminar impurezas, grasa y residuos acumulados es fundamental. Para ello, productos con AHA son la opción perfecta si tiene piel normal o mixta: "una espuma cremosa que proporciona frescor y limpieza sin tirantez". Si su piel es más grasa o resistente, una espuma limpiadora facial equilibrante y anti-polución le irá mejor.

2. Hidratación ligera

"La hidratación es clave para mantener la piel saludable", y productos como su ha densimatrix son los aliados ideales: un sérum con ácido hialurónico y textura ultraligera, perfecto para hidratar sin sensación pegajosa. También es una buena opción optar por un gel-crema refrescante, ofrece confort inmediato y duradero.

3. Protección solar

"El gran error masculino es saltarse el protector solar, lo que favorece el envejecimiento prematuro y el daño cutáneo", explica la experta. Desde sus laboratorios han optado por formular productos de alta protección, con textura fresca y de rápida absorción, que no obstruyen los poros ni dejan brillos. Apto incluso para los padres más reacios a los "potingues".

Para padres que quieren un paso más

Si tu padre ya ha dado el paso y lleva un cuidado básico de la piel, puedes animarle a ir un poco más allá añadiéndole pasos en su rutina de belleza. Regálale un sérum antioxidante para que se aplique en su skincare de mañana, así protegerá la piel frente a las agresiones externas y conseguirá luminosidad inmediata.

Completa el regalo haciendo un pack con un sérum de noche con retinol, que mejora la textura, reduce arrugas y regula la grasa.

Además, Trujillo López recomienda también el uso de una crema reafirmante para una piel más tonificada, que es algo que tanto hombres como mujeres buscamos.

Hombre aplicándose cosméticos | Freepik

¿Qué beneficios notará (y por qué le va a enganchar)?

Los resultados no tardan en llegar. "Notarán una piel más elástica e hidratada, con menos irritaciones, un tono más uniforme y una sensación de confort que se nota desde los primeros días", aseguran la experta de mesoestetic. Además, un buen hábito de skincare también mejora el bienestar general. Porque cuidarse no es solo estética: es salud, prevención y, sí, un gesto de amor propio.

Así que este Día del Padre, regálale algo que nunca pensó que querría... hasta que lo pruebe. Una rutina que le cambiará (literalmente) la cara.