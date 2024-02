El príncipe Guillermo da la espalda a su hermano Harry en su viaje a Londres tras conocerse la enfermedad de su padre, el rey Carlos III

Este martes, el príncipe Harry ha viajado a Londres desde Estados Unidos para encontrarse con su padre en cuanto se ha enterado del cáncer que padece. Un momento muy importante para ambos, ya que llevaban nueve meses sin verse, desde la coronación de Carlos III y la reina Camila. A pesar de las diferencias, han decidido estar unidos en un momento tan complicado como este, en el que el hijo de Lady Di no ha dudado en mostrar el apoyo a su padre.

Príncipe Harry | Gtres

La reunión ha durado unos 45 minutos, un tiempo algo corto para el tiempo que llevan sin estar juntos. Y, en este viaje, ha sido muy comentada la ausencia de Meghan Markle, que ha preferido quedarse en California con sus dos hijos. Pero, la gran incógnita es: ¿el príncipe Harry ha visto a su hermano?

Lo cierto es que, desde que ha aterrizado en Londres, el duque de Sussex no ha visto al Príncipe de Gales. Al parecer, su tensa relación ha hecho que no esté entre sus planes este reencuentro, pues el marido de Kate Middleton no habría perdonado que su hermano desvelase los secretos de la familia en sus memorias.

El príncipe Harry y el príncipe Guillermo en 2021 | Gtres

Según ha apuntado Daily Mail, Harry no tendría ningún problema en reunirse con su hermano. Al contrario que él, que no tendría ninguna intención de despejar su agenda para este encuentro, primero porque tiene que asumir varios compromisos en nombre de su padre, y segundo porque quiere estar al lado de Kate mientras se recupera de su cirugía abdominal.

A pesar de haberse mostrado inseparables por la dolorosa muerte de su madre, Lady Di, la verdad es que la relación ha ido cambiando a medida que Harry se separaba de la Familia Real. Algo que el príncipe de Gales ha confirmado con las alusiones que ha hecho en su bibliografía hacia la relación con su hermano, donde ha mencionado la separación entre ellos, los celos, la competitividad y la rivalidad que lleva habiendo durante mucho tiempo y que aún no se ha calmado. Aún así, en todo momento ha destacado que se quieren pero que se han ido enfriando y distanciando con el tiempo.

Kate Middleton, el príncipe Guillermo, el príncipe Harry y Meghan Markle tras la muerte de Isabel II | Gtres

Se desconoce dónde se alojará el príncipe Harry durante su estancia en Londres, pero se ha especulado que tendría que haberse buscado un hotel al no ser bien recibido en ninguna de las estancias de la Corona. ¿Se producirá este encuentro antes de que el duque de Sussex vuelva a California y retome su vida lejos de la Familia Real? Sea como fuere, hay una mínima posibilidad y su nombre es un amigo que tienen en común: Mark Dyer. Según ha informado Daily Mail, este podría hacer que los hermanos se reencontrasen, al menos en estos momentos tan complicados que atraviesan.