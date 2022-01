Primeras imágenes de Anabel Pantoja tras salir a la luz su presunta ruptura con Omar Sánchez

Este domingo saltaba a los medios de comunicación la noticia, tan sorprendente como inesperada: Anabel Pantoja y Omar Sánchez habrían puesto fin a su matrimonio tan solo 4 meses después de su idílica boda en La Graciosa. Una ruptura supuestamente confirmada por sus protagonistas a su círculo más cercano, que habría tenido lugar hace 15 días y que, al parecer, no tendría vuelta de hoja.

Así, todo apunta a que la decisión de acabar con la relación, que atravesaba una crisis desde antes incluso de su enlace, la habría tomado Anabel, quien hace unas horas se pronunciaba en su cuenta de Instagram para asegurar que no existen ni terceras personas ni infidelidades.

"Después de todas las informaciones dadas, me veo obligada. Para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida y no tienen nada que ver con esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javier Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenamientos, cenas y momentos, como hasta ahora hice públicamente sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias", escribía.

Lejos de esconderse, Anabel ha reaparecido públicamente hace unos minutos, dispuesta a dar la cara y a responder uno por uno a todos los rumores sobre su ruptura amorosa. Eso sí, ocultando su tristeza bajo unas enormes gafas de sol, un gorro y la mascarilla, para intentar pasar desapercibida a su llegada a Madrid este mediodía desde Las Palmas, donde continúa viviendo a pesar de su separación matrimonial y donde, feliz, se plantea establecer su residencia tras su posible divorcio del surfero.

