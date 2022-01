Anabel Pantoja y Omar Sánchez podrían haber roto cuatro meses después de dar el 'sí quiero'

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez fue una de las más mediáticas del momento, y además provocó una gran polémica dentro de la familia Pantoja, debido a que se celebró unos días más tarde de la muerte de su abuela, Doña Ana. Ahora, fuentes cercanas al matrimonio aseguran que están pasando por una fuerte crisis.

Este dato ha sido confirmado en el programa presentado por Emma García. Después de una importante investigación, afirman que Omar Sánchez sigue viviendo en su casa de Pozo Izquierdo, mientras que Anabel estaría en un hotel cercano. Otro detalle muy significativo es que Omar se ha quitado su anillo de casado.

Confirmando esta información, la colaboradora y amiga íntima del matrimonio, Raquel Bollo, aseguró que "ya sabía que había crisis". Además, desde que se casaron, ella "tenía la impresión de que iban a durar poco. Él es muy buen niño, pero sus formas de ser son muy diferentes…Yo sabía que a Anabel se le iba a quedar chico Canarias".

Sin embargo, sí ha querido dejar claro que esta crisis no se debe a una infidelidad: "Si ella no me lo ha contado es porque a lo mejor no existe".

Una boda muy polémica

Lo cierto es que la boda de Omar Sánchez y Anabel Pantoja provocó un auténtico terremoto en el seno de la familia Pantoja. Y es que la ceremonia se celebró tan solo días después del fallecimiento de su abuela, Doña Ana.

Esto fue muy criticado, y el único miembro de la familia que acudió finalmente fue Isa Pantoja. Por su lado, Kiko Rivera criticó mucho el comportamiento de su prima: "Ella me dijo que no pasaba nada, que lo entendía y que no iba a hacer una fiesta, que solo iba a ser una ceremonia sencilla, no me jodas tía, hiciste una fiesta con la abuela recién muerta".

