Anabel Pantoja se pronuncia por primera vez sobre su posible ruptura con Omar Sánchez

Hace cuatro meses Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia muy polémica con respecto a la familia Pantoja, ya que la boda tuvo lugar días más tarde del fallecimiento de la abuela de Anabel, doña Ana.

En los últimos días, han surgido algunos rumores de que la pareja podría estar pasando una crisis en su matrimonio debido a que se especula que la pareja lleva un tiempo viviendo por separado y que Omar podría haberse quitado su anillo de compromiso.

Así se informaba en el programa presentado por Emma García. Algunos como Raquel Bollo confirmaban que "ya sabía que había crisis", de hecho comentaba que "tenía la impresión de que iban a durar poco. Él es muy buen niño, pero sus formas de ser son muy diferentes… Yo sabía que a Anabel se le iba a quedar chico Canarias". Lo que sí aseguraba era que no había habido terceras personas: "Si ella no me lo ha contado es porque a lo mejor no existe".

Entre todo este revuelo que se ha formado, Anabel ha decidido pronunciarse en redes para aclarar este debate entre si ha habido o no terceras personas que hayan causado su ruptura: "Después de todas las informaciones dadas, me veo obligada. Para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida y no tienen nada que ver con esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javier Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenamientos, cenas y momentos, como hasta ahora hice públicamente sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias", explicaba Pantoja a través de sus historias de Instagram, dejando claro que no existen terceras personas ni infidelidades.

Anabel Pantoja se pronuncia tras los rumores de infidelidad | Historias de Instagram Anabel Pantoja

...

Seguro que te interesa

Anabel Pantoja da la bienvenida al 2022 con un posado en topless