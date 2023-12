El posado navideño de Melendi y su familia: La primera fotografía con sus 5 hijos

En fechas navideñas, son muchos los que aprovechan las reuniones familiares para poner al día las fotos de padres e hijos, sobrinos y tíos, y demás. Melendi y Julia Nakamatsu no son la excepción, y este año, en el día de Navidad, capturaron un momento en familia que el cantante no dudó en compartir en Instagram con un mensaje conmovedor: "Feliz Navidad. Espero que disfruten de las personas que quieren y recuerden con amor a las que ya no están".

Publicación de Melendi | Instagram @_melendioficial_

Quién es quién en la publicación navideña de Melendi

La instantánea, que acumula más de 144 mil likes y 830 comentarios, revela una mezcla única de generaciones y lazos familiares. Julia Nakamatsu, la esposa de Melendi, se encuentra en el centro de la imagen, con su hija pequeña, Dakota, nacida el pasado 11 de noviembre, sentada en su regazo.

A su izquierda, vemos a la hija mayor de Melendi, Carlota, de 18 años, que es fruto de la relación del cantante con Miriam Martínez de la Vega. La primogénita aparece con su hermana Abril, de 4 años, que es la segunda hija de que tuvieron el intérprete de "Caminando por la vida" y la bailarina medio argentina y medio japonesa.

A la derecha de la matriarca, vemos a la primera hija que tuvieron en común este matrimonio, Lola, de 7 años, cogiendo de la mano a Marco, el único hijo varon de Melendi, de 11 años, que es fruto de la relación que tuvo el padre de esta familia numerosa a con la cantante La Dama.

Y para terminar, al lado de Melendi aparece Livia Nakamatsu, la hermana gemela de Julia con quien comparte un canal de YouTube de canciones infantiles llamado Nika y Matsu. En esta plataforma podemos observar lo mucho que se parecen y la gracia que tienen ambas tanto cantando como bailando.

Cómo se conocieron Melendi y Julia

Con el nacimiento de su tercera hija en común, el matrimonio de Melendi y Julia Nakamatsu parece más que consolidado. Se conocieron allá por el 2014, cuando Julia se aventuró como bailarina en el video musical de "La promesa" del artista español. La chispa entre ellos fue instantánea, y Melendi, en una intervención posterior en El Hormiguero, confesó haberse enamorado de Julia "de la noche a la mañana".

El siguiente capítulo de este romance se escribió el 7 de septiembre de 2019, fecha en la que decidieron dar el paso hacia el altar. Aunque la esfera privada de los famosos suele permanecer lejos de miradas indiscretas, da la impresión de que esta pareja ha encontrado la receta para la felicidad formando una familia numerosa.