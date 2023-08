Así es Carlota, la hija de Melendi que ya es mayor de edad

El pasado 18 de agosto, Carlota, la hija mayor de Melendi, cumplía la mayoría de edad y el cantante quiso celebrarlo con un emotivo post de Instagram en el que afirmó que hace dieciocho años, su primogénita llegó para a salvarlo de sí mismo.

"No fue de la noche a la mañana, como todo cambio profundo trajo consigo dolor pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz no es fácil. Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices", continúa un texto que el artista terminó con un fragmento de la canción que le dedicó en 2005: "Porque eres tú la melodía en mis canciones, porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma".

¿Quién es Carlota Melendi?

Carlota nació en 2005 fruto la relación con Miriam Martínez de la Vega. El asturiano tenía entonces 26 años y lidiaba, según sus propias declaraciones en varias ocasiones, con una serie de adicciones que ensombrecían su vida. No obstante, como se dice el texto previamente mencionado, la paternidad marcó un punto de inflexión en su vida. A partir de entonces, comenzó un proceso de transformación en su imagen y actitud, evolucionando hasta llegar al Melendi que hoy en día conocemos.

¿Y qué más sabemos de Carlota? Que es, tal y como las describe su padre, "una mujer buena, inteligente y comprometida que se ha hecho a sí misma". El coach de la próxima temporada de 'La Voz Kids', además, afirma que se siente muy orgulloso al ver que su pequeña enfrenta sus miedos y los mira a la cara aunque aún no los reconozca del todo. "Ojalá con tu edad yo hubiera sido tan valiente", añade.

Podría ser influencer

En su perfil de Instagram acumula más de 25 mil seguidores con apenas 4 publicaciones, lo que indica que perfectamente podría actuar como influencer. En las pocas imagenes compartidas podemos ver que Carlota luce una larga melena castaña y que le gusta la moda. Además, salta a la vista su gran belleza.

En su primer verano como mayor de edad -más bien "casi" mayor de edad, puesto que cumple los años en agosto- hemos visto que ha viajado con su cuadrilla de amigas a Mallorca para acudir al The Dream Island Festival.

Los otros hijos de Melendi

Después de Carlota, Melendi tuvo 3 hijos más. Marco, de 13 años, que es el único hijo de su relación con la cantante Damaris Abad, la también artista conocida como 'La Dama'. Y Lola y Abril, de 7 y 4 años respectivamente, que son hijas de su actual mujer, la actriz y bailarina argentina Julia Nakamatsu con quien actualmente espera su quinto bebé.