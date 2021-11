Pelayo Díaz se sincera con Andy McDougall en una carta tras anunciar su ruptura

Estamos acostumbrados a ver parejas que rompen a diario y que terminan de malas formas dejando una mala relación. Pelayo Díaz y Andy McDougall han demostrado que una ruptura no supone el final definitivo. "Estoy muy orgulloso de nosotros, del amor y del respeto que nos tenemos. De cómo empezó y de cómo seguirá, porque aquí no se acaba", comenzaba la carta escrita por el estilista en su cuenta personal de Instagram.

Tras varios días en el silencio el asturiano se ha pronunciado, y lo ha hecho desde lo más profundo de su corazón dirigiéndose al que ha sido su compañero sentimental durante los cuatro últimos años, tres de ellos de matrimonio. Es por ese motivo que Pelayo no solo ha querido escribir unas palabras para su ex marido, si no que ha decidido hablar sobre la ruptura con todos sus seguidores. Lo ha hecho desde la emotividad y abriéndose en canal, dejando ver al verdadero Pelayo Díaz, el que hay más allá de Instagram.

"Sé que a través de Instagram la vida parece muy fácil y muy bonita. Y lo es, pero también hay una parte más privada que no siempre muestro. Pelayo no es solo desfiles, fiestas y viajes. Pelayo es sofá y manta con la mirada pérdida también. Llevo días preguntándome qué ha fallado, qué hemos hecho mal o qué cambiaría. Y aunque encuentre alguna respuesta la realidad es la que es: Que no soy perfecto. Que apuesto, que quiero con intensidad, que caigo pero me levanto y que vivo sin miedo. Y que una relación como la nuestra se merece una carta de despedida."

Una sucesión de palabras que recuerdan que antes que personajes públicos, son personas de carne y hueso que se emociona, que ríen y lloran y que sufren igual que todos los demás. Andy McDougall fue el primero en mostrar sus sentimientos con una carta, a lo que ha recibido una respuesta que ha hecho caer la lagrimilla a muchos. "Apareciste en mi vida de repente y nos reconocimos como dos chavales que perseguían el mismo sueño: AMARSE. Y desde ese verano de 2017 exprimimos cada minuto juntos, cada locura, cada viaje! Ojalá todo el mundo pueda experimentar al menos una vez en la vida lo que es el amor, lo que es despertarse cada mañana y salir a gritar al balcón "¡soy feliz!" tan alto que duela porque no puedes contenerlo dentro", escribía Pelayo hace menos de 24 horas.

Del amor a la amistad

Unas horas en las que se ve claramente que pese a romper su relación sentimental, siempre se van a tener el uno al otro bajo la promesa de permanecer cerca. "Mira, no sé cuál es el siguiente paso, pero de lo que estoy seguro es que nos tendremos cerca. Te quiero en mi vida para siempre, quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte porque esa sonrisa tuya es demasiado bonita para perderse en la rutina" seguía la carta del estilista.

El influencer, igual que lo hizo su todavía marido, ya que no se han firmado oficialmente los papeles del divorcio, no oculta su pena y se alegra incluso por lo que está por venir, tanto si es con él como si es con otro. Un detalle que muestra la verdadera faceta de Pelayo y sus buenas intenciones porque Andy sea feliz. "Afortunado el que venga después y, aunque me duela y a veces sea duro, aquí estaré siempre antes de que me necesites", así seguía y hacía estremecerse a los lectores que podían percibir la pena que estaba sufriendo el propio Pelayo mientras hacía esa reflexión ante la posibilidad de que Andy encuentre a otra pareja.

Han pasado muy pocos días desde que se iniciaron los rumores sobre la ruptura, y menos todavía desde que el empresario argentino confirmaba la separación. Ahora el colaborador televisivo, se despide y cierra el capítulo que ha vivido con Andy sin arrepentimiento y agradecido. "Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros. Gracias por haber jugado conmigo a ser niños otra vez. Y recuerda, si no sabes que ponerte, ponte feliz ❤️ #Pelandy forever", concluye en la publicación seguida de una fotografía en blanco y negro que hace mirar al pasado con nostalgia, pero también al futuro con ilusión.

