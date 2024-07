Pelayo desvela que su amiga Hiba Abouk está "tranquila" tras los rumores de relación con Álvaro Muñoz Escassi

Desde que se hiciera pública la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, no han dejado de salir a la luz informaciones (y cada una ha sorprendido más que la anterior). Sin embargo, la gran protagonista sin quererlo de esta trama ha sido Hiba Abouk, y ahora su amigo Pelayo ha desvelado cómo se encuentra la actriz siendo el efecto secundario de una de las rupturas más mediáticas del panorama.

Lo cierto es que justo después de que este romance estallara por los aires, el exjinete reapareció en la Comunión de la nieta de El Turronero. Una fiesta en la que le vincularon -más allá de la amistad- con la actriz. Pero, a pesar de que ambos han desmentido tener algún tipo de relación amorosa, siguen sonando rumores que ahora Pelayo Díaz ha parado en seco.

Pelayo Díaz y Gal Marom en el concierto de Luis Miguel | Gtres

Y lo ha hecho a la salida del concierto de Luis Miguel y para los micrófonos de Europa Press, confesando que su amiga está "tranquila", pero que no puede entrar en más detalles porque no le pertenece a él. "Tranquila, no tiene por qué no estarlo. Ella es una profesional de los pies a la cabeza y lo bueno es que lo que se habla de ella es por su trabajo", ha sentenciado.

Además, ha afirmado que todo el entramado que se ha montado en torno a Hiba y Escassi es tan solo una "falacia", aunque no ha querido ni confirmar ni desmentir si le ha sentado mal a la actriz que ahora su nombre esté en el foco mediático. “"Por su boca no puedo hablar. Ella está tranquila y currando", ha sentenciado. Eso sí, antes de despedirse, Pelayo ha confirmado que la actriz fue una invitada más de El Turronero y no una acompañante de nadie.