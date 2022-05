Así es Paula, la hija de Marta Sánchez, que trabajará este verano con su madre

Hija de Marta Sánchez, una de las cantantes más representativas de la música española, Paula Cabanas lleva una trayectoria profesional muy diferente a la de su madre. Por lo que se puede ver en las intervenciones en redes de la cantante y de la propia Paula, esta última quiere tener poco que ver con el mundo de la fama y la intérprete de 'Soy yo' y 'Colgando en tus manos' no podría estar más orgullosa.

El 1 de agosto veíamos cómo Marta felicitaba a su hija en su decimoctavo cumpleaños y, aunque en su momento no vimos a madre e hija soplar las velas, ahora veremos a la joven en la próxima gira de su madre. Así es, Paula, que ya es mayor de edad, dará soporte al show de su madre desde el backstage.

Lejos de la fama

Se sabe poco de la vida de Paula, pues, aunque a veces se codee con otros hijos de famosos, la joven se esfuerza por mantenerse lejos del estrellato. Ha crecido viendo la popularidad de su madre y el precio de la fama y ella prefiere vivir de forma anónima y discreta. Parece que no pretende llamar la atención del público ni convertirse en colaborada con grandes marcas.

Es más, cuando la cantante felicitó a su hija en redes sociales no la etiquetó, no porque no tuviera Instagram, sino para que no la siguieran sus más de 350 mil seguidores. Esta no es solo una decisión unilateral, pues, a pesar de que tienen muy buena relación, la hija de la cantante tampoco sube nunca fotos con su madre. Da igual si es en el muro o en las historias destacadas de la plataforma, en ningún sitio queda rastro que la emparente con Marta Sánchez.

¿Quién es Paula?

Parece que hasta ahora mantenerse fuera de la fama no hay sido difícil. Su cuenta de Instagram no tiene echado el candado y aun así tiene poco más de 3.000 seguidores. Una cuenta pública, 33 publicaciones y apenas da información personal, eso es todo lo que se sabe de la joven. A simple vista podría parecer una adolescente corriente, pero ese espíritu aventurero y ese sinfín de buenas poses nos recuerdan a su madre.

La mayoría de sus fotos son en la playa o haciendo surf. Ha viajado a muchos lugares y ella misma se define como a una amante de los atardeceres y de los platos de pasta. Y es que es una chica normal que disfruta la playa, las puestas de sol y pasar un buen rato con amigos, pero, ¿quién no?

