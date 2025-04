Paula Echevarría, muy orgullosa de su hija Daniella, de 16 años: "Me encanta la mujer en la que se está convirtiendo"

Paula Echevarría ha reaparecido públicamente en un evento donde ha compartido protagonismo con el tenista italiano Lorenzo Musetti, número 11 del ranking de la ATP. Ambos son embajadores de la marca Polaroid Eyewear y él le ha dado una clase particular de tenis. La actriz también ha hablado con los periodistas y ha sido pregunta por su familia.

Paula Echevarría | Gtres

En concreto, Paula ha hablado sobre su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante, que ya tiene 16 años. "Está en uno de sus mejores momentos, me gusta mucho la mujer en la que se está convirtiendo", confesó Paula con una sonrisa orgullosa.

Pero la actriz también ha dejado claro que ya no suele hablar públicamente sobre ella: "Yo ya hace mucho tiempo que dejé de hablar de ella, porque creo que ya es suficientemente mujer como para que sus decisiones queden donde tienen que quedar". Paula ha dejado muy claro el respeto que siente hacia la privacidad de su hija, que ha ido creciendo lejos de los focos pese a ser hija de dos personas muy conocidas.

Paula Echevarría | Gtres

Daniella está en plena adolescencia y como ha contado su madre en otras ocasiones, aún no tiene claro a qué quiere dedicarse. Lo que sí ha demostrado es tener una relación muy especial con Paula. En muchas ocasiones hemos visto a madre e hija compartiendo planes juntas. En enero, por ejemplo, se fueron de fiesta y Paula lo enseñó a través de su Instagram, donde también publica muchas otras fotos juntas.

Paula también ha sido preguntada por un anillo que llevaba puesto, que había despertado rumores de un posible compromiso con Miguel Torres. Sin embargo, ella ha zanjado cualquier especulación sobre una posible boda: "Me lo he regalado yo, ha sido mi autoregalo del Día de la Madre". Una respuesta clara que demuestra que, aunque están en un gran momento como pareja, no hay planes de boda por ahora.

Paula Echevarría | Gtres

Aun así, Paula y Miguel se muestran más enamorados que nunca. El pasado mes se convirtieron en protagonistas inesperados en el concierto de Carlos Rivera. Mientras el cantante interpretaba uno de sus grandes éxitos, la popular Kiss Cam enfocó a la pareja, que se besó apasionadamente. Una escena que capturó la complicidad y felicidad que comparten.

Miguel Torres y Paula Echevarría, en un evento en Madrid | Gtres

Con su naturalidad habitual, Paula ha dejado entrever que está disfrutando de una etapa plena, tanto en lo personal como en lo familiar.