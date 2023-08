La coincidencia de Paula Echevarría y David Bustamante en sus mensajes a su hija que acaba de cumplir 15 años

Este 17 de agosto, Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante ha cumplido 15 años. Una fecha muy especial para la hija del famoso exmatrimonio que tanto la actriz como el cantante han querido compartir con todos sus seguidores publicando a través de las redes sociales unos bonitos mensajes de felicitación para su hija.

"15, años tiene mi amor... Feliz Cumpleaños princesa mía!!! Orgulloso de ti! Te amo con todo mi corazón!!! #AmorDePapi #Daniella", escribe el artista junto a una foto con su hija donde ambos aparecen poniendo morritos a la cámara.

David Bustamante felicita a su hija Daniella | Instagram

Un comienzo de texto en el que ha coincidido con su exmujer que ha empleado la misma canción del 'Dúo Dinámico': "15 años tiene mi amor... Fuerte, divertida, decidida, cariñosa, peLeona, generosa, valiente, con una personalidad arrolladora y muy especial... mi LEONA! No me cabe en el pecho todo lo que te quiero hija! Te digo lo mismo hoy que te digo cada día.. disfruta como si no hubiera un mañana, siempre con cabeza y corazón! Estoy muy orgullosa de ti! #CumpleDani #15AñosTieneMiAmor #MamiYDani #MiVida", escribe la actriz en su Instagram acompañando este bonito mensaje con una foto de ambas disfrutando del atardecer en la playa.

La felicitación de Paula Echevarría a su hija | Instagram

Desde que se separaron en 2017, y aunque los primeros meses fueron complicados, la actriz y el cantante siempre han demostrado que su hija está por encima de todo. Paula y Bustamante han conseguido superar sus diferencias y entre ellos solo queda respeto y mucho cariño. Incluso hace meses el artista confesó sentirse emocionado después de que Paula desvelase durante un evento que la joya más especial que guardaba se la regaló él el día que nació Daniella.