Patricia Montero presume de abdominales en bikini y sin parte de arriba

Estamos en verano y ha llegado el momento de lucir tipazo y si no que se lo digan a Patricia Montero. Y es que la actriz ha aprovechado un viaje en coche hasta su próximo destino de vacaciones para desvelar todos sus secretos.

Así, ha compartido con sus seguidores lo que hace en su día a día, cuál es el entrenamiento que sigue y la importancia que tiene el yoga en su vida. Este deporte le gusta tanto que ha fundado su propia empresa y siempre que puede aprovecha para animar a todos aquellos que quieren un cambio a que pongan un poco de yoga en sus vidas.

Pero hacer deporte no ha sido el único plan que Patricia Montero ha seguido estas vacaciones. Así, se la ha visto disfrutando del mar mientras medita en playas rocosas y comparte sus secretos para empezar el día con el pie derecho: "Me sienta bien dejarme llevar por la energía que me aporta un amanecer y empezar el día con esa sensación de comerme el mundo".

Patricia Montero desvela todos sus secretos

Y es que la actriz aprovecha cualquier momento para seguir dando de qué hablar. Esta vez lo ha hecho contestando a las preguntas de sus seguidores y las respuestas han sido la mar de emocionantes.

Algo que todos nos preguntamos es cómo hace Patricia Montero para mantenerse en forma y, tras un montón de preguntas, ha contado que el truco está en llevar a cabo un "entrenamiento funcional".

Sin embargo, entrenar duro no sirve de nada, si no cuidas la alimentación. Y lo cierto es que la actriz no hace restricciones: "Como de todo". Eso sí, recientemente ha probado uno de los métodos de moda para perder peso y mantenerse, el ayuno intermitente.

Y, a pesar de que este primer acercamiento le ha sentado "de lujo", lo ideal es intentar tener en casa productos de temporada frescos.

Patricia Montero, en bikini y sin parte de arriba

No es la primera vez que se ve a Patricia Montero sin parte de arriba. Y es que la actriz celebraba hace unas semanas su cumpleaños posando en topless de cara al mar.

Estas atrevidas publicaciones han llevado a sus seguidores a preguntarse si no le da reparo: "¿Qué pasaría si te pillan en topless? ¿Te molestaría?", preguntaba un seguidor.

La actriz se ha tomado la pregunta con su humor característico y ha compartido una divertida foto en una colchoneta tapándose el pecho y marcando abdominales: "¡Me la juego bastante! Cosas que pasan...".

Y es que la actriz parece que está disfrutando de su verano como nadie y que está dispuesta a seguir luciendo tipín.

