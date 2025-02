Patricia Montero y Álex Adrover confiesan que en realidad no están casados: "Somos un desastre"

Patricia Montero y Álex Adrover por fin se casaron en septiembre de 2024 tras verse obligados a aplazar su enlace hasta en tres ocasiones por razones personales y de trabajo.

La pareja llevaba comprometida desde 2017 así que la expectación fue máxima y lo cierto es que la boda no defraudó y contó con tres días de celebración en el Cabo de Gata y la actriz lució tres vestidos de novia ante sus 70 invitados.

Unos meses después, ambos han reaparecido ante la prensa y han sorprendido al revelar que en realidad... ¡No están casados!

Álex Adrover y Patricia Montero riéndose | Gtres

Según ha contado la intérprete entre risas "en verdad no estamos casados aún, somos un desastre". Álex dijo que "en nada firmamos los papeles oficiales, pero para nosotros lo oficial fue la gran fiesta del amor que hicimos".

"Tres días. Pedazos de días", señaló Patricia con su todavía no marido asegurando que lo mejor fue lo que "no se vio".

Álex Adrover y Patricia Montero | Europa Press

"Aquello fue impresionante. Fue un viaje, súper bonito, un viaje del amor que todavía recordamos. Tardamos una semana y pico en recuperarnos porque fue súper bonito. No por resacas, que también, sino por todo lo emocional. Mucho amor, mucho amor de verdad, mucho amor auténtico", recordó Patricia.

"Y una panzada de llorar que me metí yo cuando vi aparecer a la novia. Espectacular. Además que fue con tres vestidos diferentes. Claro, pero yo me puse tres trajes diferentes también, o sea que fue muy bonito", desveló Álex antes de la réplica de su pareja. "No he visto llorar a Alex tanto en 16 años. Nunca. Estaba como un niño pequeño, todo el rato llorando".

Álex Adrover y Patricia Montero | Gtres

En cuanto a los motivos de por qué no están casados aún, la actriz confesó que "se nos caducaron los papeles": "Somos un desastre. Es así. Esa es la importancia que le damos al papel, imaginaos. Pero bueno, hay que hacerlo. Entonces nos hemos pedido otra vez para firmarlo. Ya que lo hacemos, hay que hacer las cosas bien, ¿no?"

Sobre cuándo firmarán, Montero ha destacado que "ya no creo que tarden mucho" y que, por si acaso se les vuelve a olvidar, "está en un papelito" apuntado.