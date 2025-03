Paola Olmedo enseña parte de su boca tras su operación: "No hablo bien del todo"

¿Se parece Paola Olmedo al clan Campos? Es algo que se ha mencionado mucho en estas últimas horas, desde que la exmujer de José María Almoguera enseñara el resultado de su operación maxilofacial tras un mes y medio de absoluto misterio.

Ha sido en la revista Lecturas donde Paola ha enseñado su nueva cara, una nueva imagen resultado de una cirugía de casi siete horas. Tras esto, la exnuera de Carmen Borrego ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press, enseñando parte de su boca.

Confesando estar "muy bien" tras la operación, ha dejado claro que no le molesta en absoluto que se le compare con las hermanas Campos. "No me importa, está ahí el cachondeo. De verdad que no me enfadan esas cosas, no me molesta", ha confesado entre risas.

Paola Olmedo con su nueva cara | Europa Press

Aunque Paola ha tenido que pasar por quirófano por una cuestión de salud, ya que le podría traer problemas de sordera a la larga, su cambio estético es innegable. Como ha confesado, ella misma no esperaba que su cara cambiaría tanto.

"Estoy contenta, me gusta. Todo ha salido súper bien, pero todavía me queda", ha dicho con una sonrisa. De momento, solo hemos podido ver la parte superior de su boca, ya que aún lleva mascarilla debido a la inflamación. Como ha desvelado, la recuperación completa se podría demorar hasta un año.

Paola Olmedo con su nueva cara | Europa Press

Además, como se muestra en el vídeo, todavía no gesticula correctamente: "Es un proceso muy largo. Todavía me queda que baje. No hablo bien del todo". A pesar de las molestias y de la lenta recuperación, Paola Olmedo está feliz de haberse sometido a esta operación y acostumbrándose a su nuevo rostro.