Paloma Lago, excuñada de Ana Obregón, confiesa que siempre va a estar "en los momentos importantes" de la vida de la actriz

Este mes de diciembre, todas las miradas están puestas en el bautizo de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón. Tal y como ella misma ha anunciado, el evento se celebrará en las próximas semanas. Y su excuñada, Paloma Lago, ha querido mandarle un cariñoso mensaje.

La modelo ha reaparecido ante las cámaras en los Premios SICAB 2023 y, con una sonrisa, ha hablado para los micrófonos de Europa Press sobre el bautizo al que su hijo Javier estará invitado: "Ana va a bautizar a su pequeñita (…) Mi hijo me ha informado de todo, de lo bonita que es, de lo alegre de lo feliz que está Ana".

Y, aunque no ha querido dejar claro si ella también será una de las invitadas al bautizo, sí ha subrayado la excelente relación que sigue manteniendo con Ana Obregón a pesar del tiempo. Pues, cabe recordar que, aunque Paloma se separó de Javier, ha mantenido la buena relación con la familia Obregón al completo.

Paloma Lago en los Premios SICAB 2023 | Gtres

"Yo, por supuesto, en los momentos importantes de la vida de Ana siempre estoy ahí para felicitarle y para desearle lo mejor", ha dicho con total sinceridad.

Además, ha comentado lo ilusionada que está con la boda de su hijo Javier , "un momento tan importante" que van a vivir con toda la familia. Será el próximo mes de mayo cuando se dé el sí, quiero junto a su novia desde hace siete años, aunque se desconoce si asistirá Ana Obregón al enlace.

Paloma está completamente centrada en la boda, pero la palabra abuela todavía no suena en su cabeza: "Sinceramente, no me lo he planteado porque cada cosa tiene sus pasos. Y primero, lógicamente se tienen que casar como familia clásica que quieren ser. Y, a continuación, me imagino que entre sus planes estarán los bebés".