Así es Javier, el hijo de Paloma Lago y Javier García Obregón que se casa con Eugenia Gil Muñoz a los 27 años

El clan familiar Obregón tiene una buena noticia que celebrar después de encarrilar algunas polémicas durante los últimos tres años. Este miércoles, la crónica social española se ha levantado conla exclusiva del anuncio de boda de Javier García, el único hijo nacido del matrimonio entre Paloma Lago y Javier García Obregón, en la revista Hola. Lo hace con Eugenia Gil, una joven de 28 con muchas cosas en común.

Javier García tiene 27 años y es el sobrino y ahijado de la reconocida actriz, Ana Obregón, quien es noticia tras anunciar su enlace matrimonial con su pareja Eugenia, con quien lleva siete años de relación. Quizás te pilles por sorpresa. No la noticia, sino el protagonista, quien quizás no sepas quién es. Aunque por su apellido algo puede sonarte. No obstante, nos gustaría saber más sobre el chico del que habla hoy todo el mundo, por lo que, ¿quién es Javier García?

El desconocido ahijado de Ana Obregón

Javier García se licenció en Administración de Empresas por el IE Business School e hizo un máster en el IEB, el Instituto de Estudios Bursátiles. Tras su etapa académica, comenzó a trabajar en la empresa Deloitte, una consultora de estrategias y operaciones que forma parte del dominado Big Four. Las cosas no le han ido nada mal, ya que, desde hace más de un año, Javier ocupa un importante cargo en la división de funciones y adquisiciones del Banco Santander en la capital española.

Por su lado, Eugenia, o como su familia se refiere a ella, Eu, estudió Psicología y cursó un máster en Recursos Humanos. Después de terminar sus estudios, comenzó a trabajar en una importante consultora estratégica, donde sigue en la actualidad. Junto a Javier, forma una pareja atractiva que comparten muchas cosas en común. Por ejemplo, ambos son hijos únicos de padres separados. Sin embargo, la experiencia que han vivido en torno a las relaciones entre sus padres, no les impide soñar con formar una gran familia numerosa.

Anuncio de boda

La familia Obregón ha recibido feliz, con ilusión y entusiasmo, la noticia del enlace del único hijo fruto del matrimonio entre Paloma Lago y Javier García Obregón, quienes están separados desde el año 2000. "Tengo mucha suerte por parte de la familia paterna y materna de Javi. Me ha tocado el gordo", explica la propia Eugenia en la entrevista, mostrándose totalmente acoplada a su familia política.

De esta forma, y tras tres duros años por el fallecimiento de Aless Lequio y los abuelos de Javier, el acontecimiento unirá a la gran saga Obregón en una cita que les aportará felicidad y diversión después de mucho tiempo. "Nos casamos en Madrid a principios de mayo del año que viene en la iglesia de San Fermín de los Navarros y luego la celebración será en una finca muy bonita a las afueras", ha confesado Javier en la entrevista publicada este miércoles.

Esta boda llega después de que la pareja compartiera convivencia durante los últimos dos años que culminaron el pasado mes de abril en una pedida de mano de ensueño en las Maldivas. Desde entonces, la pareja trabaja junto a las wedding planners de Limón y Sal en los preparativos del evento, el cual será una boda por todo lo alto. No es para menos, significará el primer baño de multitudes para la nieta de Ana Obregón, Ana Sandra.