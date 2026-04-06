Paco León, sobre el supuesto romance entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: "Una pareja de guapazos"

El supuesto romance entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias sigue en boca de todos, y ahora ha sido Paco León quien, a pesar de mostrarse muy discreto y reconocer que él no tiene que opinar, ha re, de ser cierto los rumores, le parece una "parejaza".

El director y actor fue uno de los muchos rostros conocidos que este fin de semana disfrutaron en Madrid de uno de los tres conciertos que Rosalía ofrecía en la capital. Y, tras posar en el photocall, Paco León dedicó unos minutos a la prensa.

Siempre tan cercano y simpático con los medios, el intérprete reconoció ser muy fan de la artista catalana desde hace tiempo: "Yo la sigo desde Los Ángeles, que nos conocimos y aparte me hice fan como mucha gente, pero muy desde el principio".

Paco León en el concierto de Rosalía | Gtres

Y al ser uno de los temas más comentados del momento, la prensa quiso preguntar al actor sobre el supuesto romance que habrían comenzado dos compañeros de profesión: Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias.

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias | Gtres

Una supuesta relación sobre la que él mismo reconocía que él poco tenía que opinar sobre eso, pero de ser cierto le parecería estupendo: "A mí qué me va a parecer. Fantástico". Y cuando, la prensa le sugería que una pareja de "guapos", el actor respondía: "Una pareja de guapazos, total".

Paco León con la prensa | Europa Press

El actor contaba también que ha estado en Sevilla disfrutando la Semana Santa, donde, como él mismo reconocía, la emoción se vive de otra manera. "He estado en Sevilla allí se vive fuerte", confesaba, admitiendo que con el tiempo ha aprendido a valorar estas tradiciones que antes incluso evitaba: "Esta madrugada la he disfrutado muchísimo".