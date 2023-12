Pablo Carbonell anuncia que necesita un descanso: "Llevo dos días en la cama"

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y los rostros conocidos se han dejado ver por los eventos más solidarios que se celebran en la capital. Como ha sido el caso de Pablo Carbonell, que ha reaparecido ante las cámaras en un momento profesional muy bueno pero que ha decidido parar.

"La solidaridad es algo que tiene un camino de ida y de vuelta. En general, uno se siente a gusto cuando hace cosas por los chavales", ha empezado explicando a las cámaras de Europa Press. El actor ha contado que pasará las Navidades "trabajando, trabajando", pero que después tiene pensado hacer un parón porel bien de su salud.

Pablo Carbonell en el evento Misiones Salesianas | Gtres

Después de "dos días en la cama", Pablo ha salido de casa para acudir al evento, pero sabiendo que su cuerpo le ha dicho, de una vez por todas, basta: "Enloquecido y empalmando una cosa con la otra y, cuando no me salía otra, inmediatamente me inventaba algo".

El polifacético artista ha revelado que su agitado ritmo de vida le ha pasado factura, y ha reconocido la urgencia de tomarse un merecido descanso. Ante la evidencia de su agotamiento, ha reflexionado sobre la necesidad de dejar de aceptar compromisos profesionales para priorizar su bienestar.

Pablo Carbonell en el evento Misiones Salesianas | Gtres

A pesar de sentir la presión de detenerse, el artista ha confesado su preocupación por el impacto que pueda tener su pausa en el mundo que lo rodea: "Pero me preocupa que yo pare y el mundo siga girando. Por favor, parad vosotros también". Con esta decisión, el reconocido artista busca equilibrar su vida y priorizar su salud, recordando la importancia de escuchar las señales que el cuerpo envía cuando es necesario frenar el ritmo.