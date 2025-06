Ortega Cano y Gloria Camila se dan cita en la boda de Chema Esteban y Lorena Elorriaga

La familia Ortega Cano se ha ido de boda este fin de semana: Chema Esteban, hijo de Mari Carmen Ortega y Aniceto, se ha casado con su pareja, Lorena Elorriaga, en Bilbao. Hasta allí se ha desplazado José Ortega Cano y sus hijos debido a la estrecha relación que existe entre ellos.

Chema Esteban y Lorena Elorriaga en su boda | Gtres

Una Mari Carmen Ortega "muy emocionada" se dejaba ver ante las cámaras junto con el novio asegurando que es un día muy especial porque "es mi hijo el pequeño, el tercero". Al igual que su marido Aniceto, que se deshacía en elogios hablando de su nuera: "Es muy buena, muy buena, no te puedo hablar nada más que cosas buenas".

José Ortega Cano tampoco se ha querido perder el enlace matrimonial, acudiendo junto a sus dos hijos, Gloria Camila y José Fernando: "Hay que disfrutar, hay que celebrar el amor".

José Ortega Cano | Gtres

Por último, Gloria -quien está muy unida a su primo- aseguraba que no tiene intención de coger el ramo de la novia. "No, yo cojo un vinito" porque no tiene intención de casarse. "Pues la mía no va a ser".

Eso sí, muy feliz por los novios, desvelaba que la novia es su amiga y socia: "Evidentemente estoy súper contenta, además porque no es sólo la futura mujer de mi primo, sino también es mi amiga. Así que estoy ilusionada y con muchas ganas".