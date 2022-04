La original forma en la que Marta Pombo ha desvelado el sexo y nombre de su bebé

Hace tan solo unos días que Marta Pombo sorprendía a todos sus seguidores con una buenísima noticia: ¡Va a ser mamá! Ella y su pareja, Luis Zamalloa, están muy ilusionados de convertirse en una familia.

La pareja dio esta gran noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicaron un vídeo: "Adivina, adivinanza… ¿Qué tiene Marta en la panza? Este año llega cargado de mucha felicidad. Que ganas de que llegue octubre y conocerte".

Por supuesto, una de las personas a las que más ilusión le ha hecho esta noticia es a su hermana, Maria Pombo, ya que por fin Martín tendrá un primito con quien jugar.

Marta Pombo revela el nombre de su bebé

¿Pero será niño o niña? Pues justamente a esa pregunta ha respondido Marta Pombo en su Instagram, de manera tan inesperada como anunció su embarazo.

Lo ha hecho con un divertidísimo vídeo en el que ha participado toda la familia. De hecho, Pablo Castellano ha sido el encargado de desvelarlo. Lo ha hecho lanzando un montón de pétalos al aire, bajo la atenta mirada de todos los familiares. Cuando los lanzó al aire descubrieron que… ¡Es niña!

Todos estallaron de alegría, y compartieron risas besos y abrazos. El nombre que la pareja ha decidido para su primer bebé es Matilda.

"¡VIVA LA VIDA! Demasiadas ganas de conocerte, Matilda" escribió Marta Pombo junto al vídeo.

Así se enteró Marta Pombo de su embarazo

Resulta que Marta Pombo se enteró de que iba a convertirse en mamá gracias a un orzuelo.

"Me dolía la tripa y pensaba: 'Ya me bajará, da igual'", ha comenzado explicando a su medio millón de seguidores. Marta sufre de endometriosis y está acostumbrada a tener reglas irregulares y dolorosas, por lo que estas señales no le alertaron.

"Cuando llegamos a casa de Hugo y Lara, Zama tenía un orzuelo gigante en el ojo. Lara, cuando le vio, sin yo decir nada de mi regla, dijo 'eso es que hay una embarazada'. Ahí ya dije, uy, a ver si no me está bajando la regla porque estoy embarazada", sigue su relato.

