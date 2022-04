La calva que Laura Escanes se ha descubierto gracias a una seguidora

Siempre se ha dicho que para presumir hay que sufrir, aunque siempre deberían existir unos límites para que ir guapos y guapas no sea sinónimo de pasar un mal rato. Normalmente es el calzado el culpable de unos dolorosos pasos en eventos, celebraciones o en ocasiones especiales, aunque también los accesorios son unos causantes de daños y heridas que acaban despareciendo y quedan luego en el olvido y recordando solamente lo espectaculares que íbamos. Los peinados, o más bien los recogidos, también pueden acabar produciendo problemas capilares y que van más allá de un dolor de cabeza por una horquilla mal puesta o llevar demasiado tirante una coleta.

Ha sido una coleta la que parece haber sido la culpable de una pequeña calva que ha aparecido en la cabeza de Laura Escanes. La joven que recientemente ha celebrado su 26 cumpleaños, es una de las influencers más importantes de nuestro país, ha creado una gran comunidad de seguidores que asciende a más de 1,7 millones. Estos observan y reaccionan a todos su movimientos aportando sus comentarios y revelando, en ocasiones, algunas cosas que se ven en las publicaciones que suben los influencers y que perciben antes incluso que ellos mismos. Y así le ha ocurrido recientemente a la catalana...

Una seguidora escribió a la mujer del famoso publicista Risto Mejide con motivo de algo extraño que vio en un vídeo publicado por la influencer. En él se veía una pequeña calva en la zona de la coronilla, aunque no era algo que se pudiera observar a simple vista, sino que había que fijarse, y la seguidora se fijó. Todo ocurrió mientras Laura acudía a un centro de belleza para realizarse un tratamiento de queratina en su melena, siendo entonces, en el momento que le estaban aplicando el producto cerca de la raíz, cuando se ve la calvita.

El problemilla de Laura Escanes | Instagram Laura Escanes

"Me di cuenta gracias a vosotras", informaba este miércoles la influencer en sus historias de Instagram señalando con el dedo el lugar donde se localiza la pequeña calva. La joven ha expresado su agradecimiento y ha confesado que ya ha pedido ayuda profesional, asegurando que: "He escrito ya para pedir hora a un dermatólogo. Tiene pinta que es por algún momento de estrés o algo así, porque si no no lo entiendo, ni otra explicación, pero bueno, para eso están los médicos y ya he pedido hora". Unas palabras que han hecho que sus fans se movilizaran y buscaran el motivo por el que podría haberle salido.

La calvita de Laura Escanes | Instagram Laura Escanes

"El video sigue subido y de hecho se ve la calvita, ahora os lo pongo", continuaba diciendo Laura Escanes que mantenía en sus historias destacadas la grabación en la que se descubrió el problemilla. Pese a pedir cita para acudir a un especialista que le dé una solución, encontrar la causa también ha sido la principal intención de la de Barcelona, aunque no ha sido ella quien ha encontrado la respuesta.

"Ojo que no haya sido la coleta de los ídolo que a veces por llevarlas muy tirantes acaban haciendo calvitas", escribía por un mensaje privado una usuaria de la red social. Un mensaje que ha hecho que Laura echara la mente atrás y recordará el evento celebrado hace unas semanas. "Pues estuve unos días con MUCHO dolor", le ha contestado la afectada, añadiendo en la historia que era el "mismo sitio de la coleta y la calvita", junto a una carita pensando.

La respuesta de una fan a Laura Escanes | Instagram Laura Escanes

Al otro lado del charco, cruzando el Atlántico y a otra de las caras más conocidas de las redes sociales también le ocurrió algo similar siendo su hermana y no una seguidora quien se lo notó. Fue el caso de Kourtney Kardashian a quien su hermana, Kim, le detectó una calvita en la parte central de su cuero cabelludo. Una escena del reality que protagonizan las celebrities y que Laura Escanes ha subido a sus también a Instagram con lo que parece sentirse muy identificada con lo ocurrido, al rememorar el semirecogido que lució en la entrega de premios creada por Dulceida que se asemeja mucho a la coleta que llevaba la mayor de las Kardashian.

La reacción de Kim ante la calva de su hermana Kourtney Kardashian | Instagram Laura Escanes

Esto hace ver que no es la primera, ni la última vez que podremos ver algo parecido, pudiendo pasarle a cualquiera. No sabemos todavía si fue el peinado lo que causó la calvita a Laura, pero tampoco podemos descartarlo al ver el caso de Kourtney Kardashian, por lo que solo queda esperar a que Laura notifique finalmente cual ha sido la causa y revele qué hacer para solucionarlo.

