María Pombo habla sobre el embarazo de su hermana Marta

Las famosas hermanas Pombo están muy cerca de incluir un nuevo miembro a la familia. Esta Semana Santa ha venido acompañada de viajes y de buenas noticias, ya que, a falta de unos meses, Marta Pombo dará la bienvenida a su primer hijo, o hija, con su pareja Luis Zamalloa. Las redes sociales han sido el mensajero de este bonito anuncio que se ha revelado con un tierno vídeo y una pequeña adivinanza.

"Adivina, adivinanza…", empezaba diciendo Marta Pombo en una casi veraniega instantánea donde aparece con un helado durante estas vacaciones. Una imagen que pronto vino complementada con otra en la que se daba la pregunta del acertijo. "Adivina, adivinanza… ¿Qué tiene Marta en la panza?", terminaba escribiendo y comunicando que iba a convertirse en madre.

Esta noticia ha generado mucha emoción dentro y fuera de la familia Pombo, siendo sus seguidores quienes han mandado numerosos comentarios y mensajes llenos de cariñosas palabras para los jóvenes que pronto se adentrarán de lleno en la paternidad. Entre las caras conocidas hemos podido ver las palabras de Carla Barber, quien pronto se convertirá también en madre, María G. de Jaime o de Laura Escanes, dejando ver su emoción por este bebé que será el ansiado primo de Martin, el hijo de María Pombo y Pablo Castellano.

La influencer ha sido una de las que más ilusión ha reflejado en sus imágenes y mensajes. Una María Pombo que deseaba que su primogénito tuviera un primo que compartiera con él más que la sangre, siendo los mejores amigos. Tanto es así que ella misma añadió este deseo a su lista del día 22 de febrero en la que pedía ni más, ni menos que veintidós deseos, entre los que se encontraba "Un primo para Martín en el 2022". Una petición que con solo dos meses de distancia se hará realidad.

La concursante de esta segunda edición de 'El Desafío', ha aprovechado estos días para hacer una escapada y lucir los looks de esta nueva temporada a la vez que se tomaba algún que otro helado bajo los rayos del sol. Ha sido a su vuelta en el aeropuerto cuando los micrófonos de Gtres han preguntado a la futura tía cómo está viviendo este maravilloso momento nada más regresar de estas vacaciones que tal y como ha confesado han sido "increíbles".

"Estamos emocionados. Ha sido una ilusión tremenda. Nos lo dijo hace ya tres meses, y fue una emoción, un primo para Martín. Para Marta era lo mejor que le podía pasar en estos momentos y está súper contenta", manifestaba tras confirmar que su hermana está ya de 3 meses, dando comienzo al segundo trimestre de embarazo.

La joven de 27 años ha expresado que sus padres están "emocionadísimos" con la noticia, algo que no es de extrañar al ser abuelos de nuevo. María ha revelado que esto no ha hecho más que empezar, afirmando que: "Ya no hay quien nos pare, ya tiene que ser como una rueda que vengan muchos primos que es lo mejor del mundo". Unas palabras que dejan ver claramente la intención de que la familia siga creciendo.

Aunque todavía se desconoce el sexo del bebé, la mediana de las Pombo ha dicho que será su hermana quien lo comunique cuando lo sepa, ya que todavía no es seguro al cien por cien. Otro detalle que todavía no sabemos es el nombre del futuro primo de Martin, que, pese a no tener claro si será niño o niña, sí que ha revelado que ya existe una lista de nombres para el recién nacido. Una decisión en la que no ha entrado María manifestando que: "Marta tiene las ideas muy claras y no necesita ningún tipo de ayuda".

La futura madre no tiene preferencia entre niño o niña, a diferencia de su hermana quien deseaba tener una hija y acabó con un pequeño rey que ha acaparado sus atenciones y derretido su corazón. "A Marta le da exactamente igual. Yo en su momento sí quería una niña y me tocó un niño y a Marta le da igual, viendo la experiencia de querer niña y luego te toque un niño que es una maravilla", añadía antes de asegurar que "sea primo o prima o lo que sea, van a ser mejores amigos". Un vínculo que va más allá de los lazos de sangre y que promete convertirse en una bonita amistad que pronto podremos contemplar.

