Nuria Roca responde a las críticas recibidas tras publicar una imagen sin maquillaje

La presentadora Nuria Roca vuelve a estar envuelta en una nueva polémica, después de haber decidido pasar las navidades en Turquía junto a su marido y, según sus seguidores, haber mostrado una incoherencia con respecto a sus actos y lo que había dicho la noche anterior en el programa 'El Hormiguero' en lo que concierne a los contagios por COVID-19.

Tras haberse visto obligada a dar explicaciones, en base al revuelo causado, se repite de nuevo la misma historia, en esta ocasión, la presentadora ha publicado en su cuenta de Instagram, una fotografía en la que en el pie de foto Roca aclara que está "sin filtros, sin maquillaje, sin peinarme… pero con todo el día por delante para preparar la mejor Roca de mañana!".

Los usuarios enseguida se le han echado encima acusándola de mentirosa, y de si llevar maquillaje o haberse retocado la imagen que había publicado. A continuación ella misma escribía en el pie de foto: "Para los que decís que voy maquillada siento arruinaros vuestra fantasía pero si así os quedáis más tranquilas, adelante… simplemente os recomiendo hacer esta reflexión para qué iba a mentir? Con no decir nada como en el resto de las fotos bastaría, no creéis?".

Seguía explicando: "en fin… no, no voy maquillada y sí, sí llevo pestañas, como he dicho por aquí miles de veces, desde hace más de 8 años, y encantada oye… siento decepcionaros a algunas… mañana prometo salir en 'La roca la sexta' maquillada como una puerta!".

El marido de Roca, Juan del Val aprovechaba el programa de fin de semana de 'La Roca', para repasar todos los mensajes de odio que habían recibido últimamente destacando los últimos que iban dirigidos a su mujer, por la fotografía sin maquillaje: "Hombre un poco de rímel si te noto"; "Pues debiste acostarte sin desmaquillarte!"; "Hombre. Eso de sin maquillaje...se lo dirás a todas"; "A ver Nuria, minimo rimel sí llevas, es bastante evidente"; "Me imagino que el rimel ya lo traes de serie"; "Ains que te va a crecer la nariz como a Pinocho!"; "Sin maquillaje? Pues a mi me parece que va maquillada, que necesidad tienes de mentir"; "A ver Nuria , sin maquillaje no vas!".

