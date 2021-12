El viaje de Nuria Roca y Juan del Val a Turquía por el que han tenido que dar explicaciones

La presentadora Nuria Roca y el escritor Juan del Val tomaban la decisión hace apenas unos días de hacer las maletas y emprenderse en un viaje fuera de España, con el fin de cerrar el año con unas vacaciones navideñas en Turquía, tal y como publicó Nuria en su cuenta de Instagram donde tiene más de 905.000 seguidores, con una instantánea en el aeropuerto: "Vamos que nos vamos!".

Los seguidores de Roca se mostraron indignados tras este 'post' debido a una supuesta incoherencia con respecto a sus actos y lo que había dicho la noche anterior en el programa 'El Hormiguero' con respecto a los contagios por COVID-19: "En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, no viajara"; "No viajar, no juntarse con la familia....no has cumplido ni una. El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra"; "Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia"; "tanto decir a la gente se quede en casa y colgando fotos en aeropuerto"; "pero si dijiste ayer que nos quedáramos en casa"; "Predica con el ejemplo, hipocresía y falsedad!", eran algunos de los muchos comentarios que inundaron las redes sociales de la periodista tras la publicación de la fotografía en el aeropuerto.

Tras esta cantidad de mensajes dirigidos a Nuria, ha querido pronunciarse, ofreciendo a sus seguidores una importante aclaración con respecto a este polémico viaje, junto a una imagen en la que aparece tanto ella como su marido a lo mejor disfrutando de un libro, mientras está tumbado en la cama: "Buenas noches! Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado", comenzaba explicando.

A continuación proseguía aclarando: "De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia. Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten".

"Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar. Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho. Besos a todos", terminaba Roca.

