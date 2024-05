Nuria González, después de ser señalada como el posible motivo de que Terelu Campos y Mar Flores no se lleven bien

Recuperando poco a poco la normalidad tras el fallecimiento de Fernando Fernández-Tapias el pasado mes de octubre, y siempre arropada por su hijo, su hija Alma y su hermana Yolanda, Nuria González ha sido uno de los rostros conocidos que no se han perdido este jueves la última corrida de la Feria de San Isidro en Las Ventas, protagonizada por Sebastián Castella, Jose Mari Manzanares y Tomás Rufo.

Fernando Fernández Tapias y Nuria González en la boda de Carmen Borrego | Gtres

En las últimas semanas su nombre ha estado vinculado al de las dos consuegras más famosas del momento, Terelu Campos y Mar Flores. Y es que se ha especulado mucho que a la presentadora, con la que tiene una íntima amistad- no le haría gracia la relación que su hija Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia por la enemistad que Nuria tiene con la madre del actor, ex a su vez de Fefé, desde hace décadas.

Mar Flores y Fernando Fernández-Tapias, en 1996 | Gtres

Señalada como el posible motivo de que Terelu y Mar no se lleven bien y pueda influir en la historia de amor de sus hijos, la viuda del naviero guarda silencio y se desmarca de todos los rumores, dejando claro con una sonrisa que no piensa decir nada sobre este asunto: "No, de verdad. Muchísimas gracias, perdona".

Terelu Campos en la Semana Santa de Málaga | Gtres

Muy discreta, Nuria tampoco ha querido revelar si ha hablado con su amiga Terelu después de que conociese a Carlo, con el que está "encantada" como ha asegurado Alejandra.