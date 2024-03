El nieto de Julián Muñoz asegura que el expolítico está "mucho mejor" tras recibir el alta hospitalaria

Incertidumbre en torno al estado de salud de Julián Muñoz. Era el pasado jueves cuando se conocía la noticia de que el exalcalde de Marbella había sido ingresado en un hospital de Málaga a causa de una insuficiencia respiratoria que se había agravado por los problemas de corazón que sufre desde hace años. Un revés que hizo saltar todas las alarmas.

Pese a que no ha habido mejoría, el ex de Isabel Pantoja recibía este lunes el alta hospitalaria tras 20 días ingresado y regresaba a su domicilio para recuperarse y descansar en la más absoluta intimidad, eso sí, arropado por toda su familia. Se conoce que está siguiendo un tratamiento, aunque la información que gira alrededor de Julián es confusa. Mientras unos dicen que su estado es muy grave, otros apuntan a que estaría mejorando.

Julián Muñoz, en 2017 | Gtres

El último en pronunciarse ha sido su nieto, quien ha confesado a los micrófonos de Europa Press que su abuelo "está mucho mejor" tras visitarle en su domicilio. En un intento de calmar la preocupación y despejar todos los rumores, el nieto del expolítico ha asegurado que están "muy contentos".

Respecto al tratamiento que está siguiendo y que se ha filtrado que no estaría haciendo el efecto deseado, el nieto de Julián no ha querido dar detalles: "De eso no te puedo hablar, lo siento". Antes de despedirse amablemente de la prensa y dar las gracias por su preocupación, ha confirmado que la familia está muy unida en estos momentos tan complicados: "Está mejor. Está con nosotros, que es lo importante (…) Estamos todos, todos arropados con él".