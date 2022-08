Nagore Robles cuenta cómo ha sido 'rescatada' en el AVE: "De vuelta, pero por poco"

Nagore Robles se ha enfrentado a su primer verano sin Sandra Barneda. Han sido unos meses complicados para la presentadora, pero la llegada del verano es una época que sirve para desconectar y disfrutar de las vacaciones.

Así, Nagore ha aprovechado el verano para reflexionar mucho, sanar heridas y también para divertirse. Y es que la presentadora ha hecho partícipes de todo su proceso a sus seguidores.

Es más, hace apenas unas semanas compartía un vídeo muy íntimo: un resumen de los mejores momentos de su último viaje. En él se ve a Nagore Robles realizando diferentes actividades como paseos en barco con sus amigos o disfrutando de fiestas y de espectáculos.

La anécdota de Nagore Robles en el AVE

En esta ocasión, la presentadora ha querido contar la última anécdota que ha tenido este viernes en el AVE, cuando volvía a su casa. Al parecer, iba demasiado cargada con su equipaje: "Llevaba una bolsa enorme, la esterilla de yoga, el trasportín con Nash que pesa 7 kilos, y el maletón de 25 kilos...", explicaba.

Y es que el calor y tener que llevar tanto equipaje no es una buena combinación, pero afortunadamente la presentadora ha encontrado a su salvador : "He subido a mi vagón hiperventilando, y un señor que tengo a mi lado me ha regalado su botella de Aquarius (obviamente sin abrir), para que bebiera algo fresquito", comentaba.

Captura de Instagram | Nagore Robles

Esto demuestra que aún sigue quedando gente buena en el mundo y Nagore Robles ha querido mostrarle su agradecimiento a su héroe: "Hay gente muy especial en el mundo, y yo tengo la suerte de ir encontrándola por el camino. Feliz viernes!"

