Nagore Robles: sus desprevenidas fotos en bikini en su primer verano sin Sandra Barneda

Fue este febrero cuando Nagore Robles y Sandra Barneda anunciaban la noticia más triste e inesperada: su relación había acabado.

Es más, entonces ya llevaban varios meses sin ser pareja, pero habían decidido no compartirlo "para evitar especulaciones y noticias difamatorias".

Para Nagore no han sido unos meses fáciles y es que ha confesado varias veces que está siendo un proceso muy difícil para ella.

La relación entre ambas presentadores de televisión ha sido una de las más seguidas de la crónica social desde su inicio hace más de seis años. Sin embargo, como ellas mismas anunciaron hay que "aceptar los finales y dejar ir".

Una ruptura complicada

Hace unos meses Nagore ya se pronunció sobre cómo llevaba la ruptura con Sandra Barneda. Y es que la tertuliana no ha dudado en comunicarse con sus seguidores y hacerlos partícipes de cómo se siente.

"Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo, no te hiere el alma, el corazón, no deja una vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti, se equivoca", apuntaba Nagore en su Instagram dos meses después del comunicado de la expareja.

Primeras fotos de Nagore Robles en bikini

Así, Nagore se ha enfrentado a su primer verano sin Sandra Barneda y lo ha hecho nada más y nada menos que abriéndose en canal.

Una experiencia que ella misma describía como una "montaña rusa" de emociones que la ha llevado hasta Formentera.

La presentadora ya adelantaba este jueves su primer posado del verano y lo hacía "sanando heridas". Parece que, a pesar de haber pasado una mala racha, Nagore está cada día un poquito mejor.

En estos días de verano de sol y playa se ha visto a la tertuliana disfrutar con sus seres queridos en Formentera. Y es que las aguas turquesas de las Islas Baleares son su "mejor forma de curación".

Así, decidida, estupenda y con determinación, Nagore "sigue nadando" de camino a sanar su corazón.

