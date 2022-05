Nacho Cano: teclados, musicales y la pasión que le une a Penélope Cruz

Ignacio Cano Andrés. Este es el nombre completo del compositor y productor discográfico. Desde muy pequeño, junto a su hermano José María, recibió clases de guitarra y fue entonces cuando descubrió su pasión por la música. Con solo 12 años, Nacho Cano fue guitarrista del grupo de rock Prisma, tarea que, años más tarde, también desempeñó junto a su hermano cuando este empezaba su carrera musical. Junto a ellos, les acompañaba Ana Torroja. Ese fue el precedente de Mecano.

Una carrera llena de exitazos

Mecano empezó su andadura musical en 1980. Su primer éxito, compuesto por Nacho Cano, fue 'Hoy no me puedo levantar' y, a partir de ahí, no tardaron en alcanzar lo más alto de las listas musicales. Otras canciones míticas compuestas por Cano, y que todos conocemos, son 'Un año más', 'Maquillaje', 'El 7 de septiembre' y 'Me colé en una fiesta'. ¿Cuántas veces las hemos tarareado o cantado en el karaoke?

En 1992, doce años después de empezar esta aventura musical, el grupo decide tomarse un tiempo de descanso. Es en este momento cuando Nacho Cano inicia su carrera en solitario y publica 'Un mundo separado por el mismo Dios', en 1994, y 'El lado femenino', en 1996.

Una vez Mecano se disuelve en 1998, Cano publica dos discos en solitario más: 'Amor Humor' (1999) y 'Nacho Cano' (2001). Además, compone canciones para otros artistas como La Unión y Olé olé.

Una de sus últimas apariciones fue en la actuación que llevó a cabo el 31 de diciembre de 2020 en una Puerta del Sol totalmente vacía a causa de las restricciones por la pandemia de la Covid.

Dedicado a los musicales

Hace más de 15 años que Cano también se dedica a la creación de musicales. El primero fue en 2005 y se tituló 'Hoy no me puedo levantar. El musical'. El texto reflejaba los cambios sociales de la España de los años 80 contados a través de las canciones más emblemáticas de Mecano. El éxito fue tal que se representó en nuestro país durante diez años y viajó hasta México, donde también se convirtió en un fenómeno. La historia con este musical no acabó muy bien, ya que Nacho Cano fue apartado de la dirección.

Tras esta abrupta salida, decidió crear un nuevo espectáculo con música original suya. Se llamó 'A: un musical de Nacho Cano', pero no tuvo tanta suerte como con 'Hoy no me puedo levantar'.

Su próximo proyecto de gran formato es 'Malinche. El musical', que se estrenará el próximo septiembre en Madrid.

Su otra pasión que le une a un gran amor

Otra faceta del productor musical es el yoga. Para cambiar de aires, Nacho Cano se fue a vivir a Miami en 2012 (aunque de vez en cuando pasa unos días en Ibiza). Allí decidió dar un giro a su vida profesional y abrió una escuela de yoga, con un gran éxito de acogida.

Por este centro han pasado celebrities como Lady Gaga, Paulina Rubio y Penélope Cruz, con quien mantuvo una sonada relación sentimental hace tres décadas.

La actriz y el músico se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 25. Se conocieron en el rodaje del videoclip de Mecano 'La fuerza del destino' y vivieron un intenso romance que duró algo más de un lustro y que acabó bien, pues ambos siguen dedicándose bonitas palabras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Javier Bardem demuestra su amor por Penélope Cruz mirándola así sobre la alfombra roja de los Oscar.