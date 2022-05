Lola Índigo: una vida marcada por el baile, sus complejos y muchas no-relaciones

Para algunos, Lola Índigo, para otros, Mimi, pero detrás de sus alías, Míriam Doblas Muñoz. La historia de esta joven de 30 años es quizás una de las más comunes y en la que puede que nos sintamos reflejadas.

La que fue expulsada delante de toda España de una clase de baile en una de las academias más famosas y mediáticas por ser "un cuadro", ahora arrasa por allí donde pasa. Sus éxitos plantan cara a aquellos que en su momento no tuvieron fe en su talento.

Su dura adolescencia

A pesar de que ahora sea capaz de salir al escenario y maravillar al público con sus espectáculos, la bailarina pasó por una dura etapa cuando era más pequeña. Su infancia estuvo marcada por problemas de sobrepeso, algo que la llevó a obligarse a no comer para poder acceder a aquellos castings que tanto ansiaba. A día de hoy, sabe que todo se basa en encontrar el equilibrio, por lo que el cuerpo y la mente son cruciales.

La simbología de su nombre

Mimi decidió cambiar su nombre por uno que revolucionara el panorama y le diera aún más reconocimiento, quería un alter ego. Para la artista su nombre es una clara expresión de la fuerza y la valentía. Lola es un nombre de mujer que muestra un gran poder, mientras que Índigo hace referencia a lo más espiritual, por lo que, combinadas, tienen un gran valor sentimental para ella.

Una situación amorosa complicada

Que surja el amor entre famosos, ya es algo del todo normal, pero siempre nos acaba interesando. Lola índigo no podía ser menos. En verano de 2019 se empezó a hablar sobre un posible romance entre ella y el cantante Don Patricio, algo que nunca ha estado confirmado firmemente por ninguno de ellos. De todas formas, las imágenes que circularon en su momento donde se besaban, dieron a entender que había más que una amistad.

Actualmente, no se sabe nada de su relación, pero se especula que ya no siguen juntos, porque en febrero se emparejó a Mimi con otra persona del panorama musical, el artista Marc Seguí. Pero eso no es todo, porque el rumor la unía con otro artista a la vez, Álvaro de Luna. A día de hoy, su situación amorosa es un poco complicada de determinar.

Abiertamente bisexual

De sangre madrileña, pero criada en Andalucía, la gaditana se declaró "abiertamente bisexual" en verano de 2021, aunque ella comentó que lo ha sido desde siempre. Que la hayan emparejado siempre solo con chicos le ha hecho sentir siempre muy incómoda, porque cree que si se besa con una chica nadie le dirá nada. A pesar de ello, ha declarado vive un amor más libre con ellas.

Una carrera de éxito

La canción con la que debutó 'Ya no quiero ná' se viralizó rápidamente y le siguieron otros éxitos como 'Mujer Bruja' o 'Toy Story'. A día de hoy, la artista cuenta con dos discos lanzados y multitud de colaboraciones con rostros conocidos como Aitana, la Mala Rodríguez o Luna KI. En diciembre, anunció su próximo gran proyecto, 'La Niña XXL'. Este peculiar título da nombre al show que tendrá lugar el próximo 15 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

