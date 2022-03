Javier Bardem demuestra su amor por Penélope Cruz mirándola así sobre la alfombra roja de los Oscar

Aunque Will Smith ha conseguido acaparar todo el protagonismo de la 94 edición de los Premios Oscar debido a la agresión del actor a Chris Rock después de que este hiciese un desafortunado comentario sobre el pelo rapado de la mujer del actor, no nos podemos olvidar de nuestros actores más internacionales y que competían por un Oscar: Penélope Cruz y Javier Bardem…

La actriz, que estaba nominada a mejor actriz protagonista por su papel en la película 'Madres Paralelas' de Pedro Almodóvar, acaparaba todos los flashes sobre la alfombra roja con un espectacular diseño de Chanel, con silueta princesa en el que destaca el corpiño y el lazo tweed que luce en el escote. Para completar este espectacular look, la actriz ha apostado por una melena ondulada, aportándole un toque natural al conjunto.

Por su parte Javier Bardem, nominado por su trabajo en 'Being the Ricardos', lucía traje de color negro. No cabe duda de que ambos se han puesto de acuerdo por estos tonos oscuros con los que han posado ante los medios.

Pero si algo ha llamado la atención y no ha pasado desapercibido ante los fotógrafos ha sido la forma en la que Javier miraba a su mujer. Una mirada que demuestra el gran amor y admiración que siente por ella.

Penélope Cruz y Javier Bardem | Gtres

La famosa pareja de actores lleva 15 años juntos y tiene dos hijos en común: Leo y Luna. Y aunque finalmente ninguno ha conseguido hacerse con la preciada estatuilla, el amor hace que todo sea más llevadero.

Una gala donde han vuelto a demostrar su unión y que después de tantos años juntos siguen manteniendo esa magia que surgió hace 30 años en la película 'Jamón, jamón' de Bigas Luna. Y es que aunque siempre intentan mantener su vida privada lo más alejada del foco mediático, siempre que tienen ocasión demuestran lo mucho que se quieren.

