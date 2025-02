El momento de Tana Rivera en el que pierde un pendiente: muy Lola Flores en 1977

Victoria Federica no ha sido la única protagonista en una noche del mundo del toro, en concreto en la presentación del cartel de la Feria de San Isidro 2025. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, Tana Rivera, le dio el testigo a la hija de la infanta Elena, con quien comparte una muy buena relación de amistad y por la que siente un orgullo que ella misma ha confesado ante las cámaras: "Espero que lo disfrutes tanto como yo y te lo mereces. Estoy muy orgullosa de ti".

Pero, antes de entrar al photocall y a la gala de presentación, Tana ha vivido un momento que ha recordado inevitablemente a Lola Flores. Y es que, la joven, hablando con la prensa a las puertas del evento, ha perdido un pendiente.

Tana Rivera en la presentación de la Feria de San Isidro 2025 | Gtres

Agobiada por encontrarlo, ha contado con el apoyo de las personas y la prensa que la rodeaban. Sin embargo, lo que ha sido una búsqueda sin resultados ha sido la de la tuerca. En ese momento, una mujer que estaba en la puerta esperando la llegada de los rostros conocidos, le ha cedido la suya, quitándosela de su pendiente y entregándosela.

Tana Rivera en la presentación de la Feria de San Isidro 2025 | Gtres

Tana, agradecida por ese gesto, le ha dado dos besos y ha entrado con prisa al photocall, donde ha posado y ha vuelto a atender a la prensa. Sin duda, un divertido momento que nos ha hecho volver al pasado, concretamente a 1977 cuando Lola Flores, en medio de una actuación, perdió su pendiente, que salió despedido por los aires al bailar. "Bueno, ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó", dijo entonces. Una anécdota que ha vinculado a La Faraona con la hija de Fran Rivera.

Tras finalizar la gala, Tana ha vuelto a atender a los medios que esperaban su salida de la Plaza de Toros de Las Ventas y ha desvelado emocionada que espera con ansias la llegada de su hermano: "¡Ay, qué nervios sí!". Eso sí, entre risas, ha preferido no desvelar el nombre que han pensado para él: "Se va a llamar… Ay no, no lo voy a decir yo. No lo puedo decir yo, que a ver si me van a echar la bronca". ¿Cómo se llamará el pequeño? Queda esperar…