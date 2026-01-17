Miranda Rijnsburger da un paso al frente y muestra su apoyo a Julio Iglesias tras su escándalo

Julio Iglesias ha roto por fin su silencio tres días después de que elDiario.es y Univisión publicasen el testimonio de dos exempleadas domésticas relatando las agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal a los que las habría sometido mientras trabajaban en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021.

Acusaciones que estas extrabajadoras denunciaron en la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero, y a las que ahora, tras contratar a uno de los abogados penalistas más prestigiosos de nuestro país para defenderse, José Antonio Choclán -que ha llevado a rostros tan mediáticos como Corinna Larsen, Cristiano Ronaldo, o Víctor de Aldama-, ha respondido rotundamente a través de su cuenta de Instagram.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo. | laSexta

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", ha compartido en sus redes sociales esta madrugada.

Un mensaje que en pocas horas acumula decenas de comentarios, entre los que destaca uno muy especial, el de su mujer, Miranda Rijnsburger, que ha dado un paso al frente después de varios días de silencio para mostrar su apoyo incondicional al padre de sus cinco hijos en estos durísimos momentos.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger | Gtres

"A tu lado, siempre", ha expresado, sin dejar lugar a dudas de que su matrimonio es sólido y en nada les han afectado las graves acusaciones de las extrabajadoras.

No ha sido la única, ya que otros rostros conocidos como Colate Vallejo-Nágera -"Fuerza Julio"-, Juan Peña -"En momentos complejos, el respeto y la prudencia son fundamentales. Ojalá todo se aclare con serenidad"-, han querido arropar públicamente a Julio, destacando el apoyo de Ana Obregón, que también ha reaccionado al comunicado: "La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables. La verdad os hará libres. Lo dice una persona que ha vivido en tu casa dos años. Que ha sido testigo del respeto con el que tratas a las miles de personas que a lo largo de tu vida han trabajado contigo. La verdad te hará libre, querido Julio".