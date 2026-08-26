Gerard Piqué está de luto: muere a los 102 años su abuela paterna, Lina Rovira Montsant

Ha fallecido una de las mayores seguidoras y admiradoras de Gerard Piqué, ex defensa central del Fútbol Club Barcelona. Hablamos de Lina Rovira Montsant, abuela paterna del también empresario, quien nos ha dejado a los 102 años.

Ahora, la familia Piqué Rovira está atravesando un momento muy difícil, con la despedida de uno de sus seres queridos más longevos de la familia. El periódico Mundo Deportivo adelantó la noticia del fallecimiento ayer día 25 de agosto, y también se conocen todos los detalles sobre el velatorio.

Así que, en este artículo, además de contarte todos los datos sobre cómo está siendo la despedida de Lina Rovira Montsant, os explicamos cómo era la relación abuela nieto, puesto que fue uno de sus mayores pilares cuando empezó con su carrera futbolística.

Gerard Piqué | Gtres

La última despedida

La despedida está teniendo lugar en la localidad leridana de Sant Guim de Freixenet, pueblo originario de la familia paterna de Gerard, del cual él también está muy arraigado.

Ayer tuvo lugar el velatorio en el Tanatorio del municipio, de 17:00 a 20:30 horas, al cual no asistió el ex futbolista, puesto que el fallecimiento le podría haber pillado por sorpresa de vacaciones fuera del país.

La última despedida, pero, es hoy, miércoles 26 de agosto a las 12 del mediodía, en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim, dónde se realizará la misa funeral. Es entonces, en menos de 1 hora, cuando los familiares y los allegados más próximos podrán despedirse de Lina. Se prevé que el futbolista sí asistirá a este último adiós en la más estricta intimidad.

Gerard Piqué junto a sus padres Joan Piqué y Montserrat Bernabeu | Gtres

Por ahora, no se sabe de forma pública ningún detalle sobre las causas de la muerte de Lina Rovira Montsant, y la familia ha mantenido el máximo de privacidad posible.

La relación abuela nieto

A pesar de que el ex futbolista titular del Barça siempre ha procurado mantener los aspectos de su vida más privada al margen de los focos mediáticos, hay algunos detalles que han trascendido a las pantallas y cámaras, como lo es la cercana relación que tenían abuela y nieto.

Y es que, Lina, que había sido testigo de varias generaciones de la familia, entre ellos también Milan y Sasha, hijos de la relación entre Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira.

Gerard Piqué y Shakira junto a Joan Piqué y Montserrat Bernabeu | Gtres

La abuela paterna del futbolista estuvo ahí en algunos de los momentos más importantes de la trayectoria profesional de su nieto, desde su ingreso con tan solo 10 años en La Masia del Barça hasta el anuncio de su retirada en el mismo equipo en 2022.

Está claro que el empresario cuenta con el apoyo máximo de los suyos, con su amor Clara Chía y, sobre todo, con el cariño de sus dos hijos, que aunque han empezado una vida nueva en Miami junto a Shakira, en los últimos meses hemos visto a los niños junto a su padre disfrutando del verano.

Gerard Piqué junto a sus padres Joan Piqué y Montserrat Bernabeu | Gtres

Así pues, desde Novamás le mandamos un fuerte abrazo a Gerard Piqué y a toda su familia, y les deseamos que logren llevar de la mejor manera posible la pérdida de su madre, abuela y bisabuela, Lina Rovira Montsant.